Review | EPOMAKER NEX Pro

EPOMAKER blijft ons verrassen met hun toetsenborden, headsets en muizen. Ditmaal komt de accessoiremaker met wederom een nieuwe line-up. Een van die producten is de nieuwe NEX Pro muis. Deze draadloze muis brengt een charging dock feature met een relatief betaalbare price tag.

8K Polling, 65 gram, charging dock én betaalbaar? EPOMAKER probeert ambitieus te werk te gaan met de NEX Pro gaming muis. Het bedrijf blijft innoveren binnen hun markt, wanneer het aankomt op toetsenborden. En alhoewel deze muis niet direct mega innovatief is, krijg je wel een aantal specifieke features voor €79,99. Laten we kijken of het too good to be true is, of gewoon een regelrechte banger.

Unboxing en eerste indruk

De NEX Pro komt niet zomaar in een doos met alleen de muis en een kabeltje. Nee, we krijgen een aantal leuke extra’s erbij. Zo krijgen we twee sets aan grip-tape met een toffe print. De tape is van hoge kwaliteit qua materiaal. De print zelf is natuurlijk smaakgebonden, maar ik heb ze vrijwel direct erop geplakt. Daarnaast krijgen we nieuwe skates, een stevige kabel én natuurlijk de charging dock en de muis. Een prima unboxing dus!

Kijken we naar de muis, dan is het een vrij subtiel model dat niet direct ‘gamer’ schreeuwt. Dat is uiteraard wederom smaakgebonden. Maar, de muis is alleen in een zilveren kleur verkrijgbaar, dus dat moet je net liggen natuurlijk. Ik vind het persoonlijk een clean ogend model, dus voor mij zit design wel goed. Maar misschien nog belangrijker is de bouwkwaliteit.

En die mag er wezen. De NEX is een degelijk gebouwde muis die stevig, maar toch erg licht aanvoelt. De dock is ook licht, maar voelt wel relatief stevig.

De ergonomie van deze muis is fantastisch. De vorm is enorm comfortabel en de muis is perfect voor de rechtshandige gamers. Vooral palm en relaxed grips werken goed op dit model. Het voelt een beetje als de juiste combinatie tussen gaming- en ergonomisch.

Optische switches

Wat mijn favoriete ding aan deze muis is, is niet eens de featureset. Ik was echt enorm verrast door de Omron optical switches die in deze muis zitten. Deze zijn zó licht, scherp en responsief. Het voelt echt alsof je een mechanische muis gebruikt, met buttons die lekker clicky en spammable zijn. Ze hebben namelijk weinig pre- en post-travel. Daarnaast hebben ze ook een lekker geluidje.

Dit geldt ook voor de side-buttons, die klikken lekker weg en zijn makkelijk sneller te gebruiken. Het scroll wheel is fijn qua scroll, maar hier is de klik nog wat aan de zware kant, vooral tegenover de rest van de muis.

Een geweldige sensor

Een ander groot aspect is de sensor. We zien hier de PAW3950, wat een zeer betrouwbare en populaire sensor is. Deze ondersteunt 8K polling en tot 42K DPI. De sensor is enorm accuraat van 1K tot aan 8K. Wel merkte ik op dat ik 4K bij deze muis de sweet spot vond tussen accuracy en stabiliteit.

Accuduur en charging dock

De 500mAh-accu geeft je ongeveer 25-30 uur aan ongestoord gebruik op 4K polling. Dat is meer dan prima, want als je jezelf aanleert om de charging dock altijd te benutten wanneer je afsluit, dan zul je nooit zonder accu zitten.

Tegenwoordig zien we muizen met verwisselbare batterijen, wat een enorm innovatieve en toffe feature is. Maar, deze feature kan wel betekenen dat je muis ineens leeg kan zijn. Met een charging dock als deze kan je er vanuit gaan dat een hele dagsessie zonder problemen gespeeld kan worden en je nooit zonder accu komt te zitten.

Een klein minpuntje is de web-based software. Deze is niet enorm uitgebreid en bestaat vooral uit lange lijsten met features. Ik zou graag zien dat EPOMAKER meer gaat denken in 1 programma voor al hun apparatuur. Maar, de muis is aardig plug & play en je kan de software zelfs compleet negeren voor de meeste soorten gebruik.

Verdict

De EPOMAKER NEX Pro is een muis die mij positief heeft verrast. Voor €79,99 krijg je een complete draadloze gamingmuis met een uitstekende PAW3950-sensor, 8K polling, een comfortabele vorm, heerlijke optische switches én een charging dock. Vooral de Omron optical switches zijn een hoogtepunt: ze voelen licht, scherp en ontzettend responsief aan. De combinatie met het lage gewicht en de fijne ergonomie maakt dit een muis die zowel tijdens lange sessies als competitief gamen uitstekend presteert.

De web-based software had wat uitgebreider en overzichtelijker mogen zijn. Voor €79,99 krijg je simpelweg enorm veel muis voor je geld. EPOMAKER laat opnieuw zien dat je geen honderden euro’s hoeft uit te geven voor een gamingmuis met premium features. De NEX Pro is dan ook een regelrechte banger voor zijn prijs.