Background

Pokémon FireRed en LeafGreen komen volgende week naar Nintendo Switch

Nieuws 8 Jordy Gerritse 20 februari 2026

Pokémon FireRed LeafGreen

Pokémon en Nintendo bevestigen de recente geruchten. Pokémon FireRed e LeafGreen komen op Pokémon Day (27 februari) naar de Nintendo eShop en worden speelbaar op Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

De Game Boy Advance-klassiekers verschijnen op 27 februari voor losse verkoop in de Nintendo eShop. Ze kosten € 19,99 per stuk, maken online spelen mogelijk en krijgen op een later tijdstip ook een integratie met Pokémon Home.

Pokémon Day

Pokémon Day vindt zoals elk jaar plaats op 27 februari. Dit jaar is het een speciaal jaar, want Pokémon viert hun 30e verjaardag. Dit wordt onder andere gevierd met een heruitgave van het allereerste Pokémon avontuur die destijds al een facelift kreeg op de Game Boy Advance.

Op dezelfde dag wordt er ook een Pokémon Presents showcase uitgezonden. Deze begint om 15:00 en duurt 25 minuten.

