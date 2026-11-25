Nintendo durfde het aan. Ze hebben The Legend of Zelda: Ocarina of Time teruggebracht. Dit keer niet als een remaster, of een geëmuleerde N64-titel, maar als een volwaardige remake die laat zien wat de Nintendo Switch 2 in zijn mars heeft. Daarbij bewijst Nintendo ook maar weer eens dat Ocarina of Time simpelweg een tijdloze klassieker is.

Het is bijna poëtisch dat de allerbest scorende game aller tijden juist wordt onttroond in hetzelfde jaar en dezelfde maand als dat de “definitieve remake” van die game wordt uitgebracht. Achtentwintig jaar lang stond Ocarina of Time voor de Nintendo 64 op de bovenste plaats op Metacritic als hoogst scorende game ooit. De remake komt met een gemiddelde van 95 daar net drie puntjes onder, maar dat betekent absoluut niet dat deze minder is. Voor mij persoonlijk, afgezien van alle nostalgische factoren, zelfs in tegendeel.

Minstens zo indrukwekkend

Nintendo laat met The Legend of Zelda: Ocarina of Time op de Nintendo Switch 2 zien dat ze de magie niet verloren zijn. Ze hebben gewacht op het juiste moment en ik denk dat ze het perfecte moment hebben uitgekozen om met een gedurfde hervertelling te komen van een van de meest iconische en geprezen videogames aller tijden. De grondlegger van 3D-avonturengames, waarbij de formule na bijna 30 jaar nog steeds recht overeind staat. Het feit dat de remake van Ocarina of Time eigenlijk nauwelijks de gameplay aanpast, bevestigt dat.

Als we beide Ocarina of Time’s met elkaar vergelijken, zien we duidelijke verschillen. Grafisch ziet de 2026-release er adembenemend mooi uit op de Nintendo Switch 2, draait deze in 60 FPS en zijn de laadtijden drastisch teruggeschroefd tot je ze eigenlijk niet eens meer merkt. Daarnaast kiest Nintendo dit keer voor een hele andere tekenstijl. Eentje die realistischer uitziet dan we ooit eerder hebben gezien van een Zelda-game. Voorafgaand aan de release waren velen hier sceptisch over. Het duurde niet lang voordat de memes met “Nintendo hired THAT guy” opdoken. Na de release is bijna iedereen het unaniem over de tekenstijl eens: het werkt en het ziet er fantastisch gelikt uit. Het doet iets met je. Op dezelfde manier als dat we The Legend of Zelda opnieuw ontdekten in Breath of the Wild, doen we dit nu weer door een hele nieuwe tekenstijl in de remake van Ocarina of Time. Het maakt je opnieuw nieuwsgierig, ondanks dat je deze wereld misschien al tientallen keren hebt gezien.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time is altijd al een speciale game geweest, maar niet per se omdat het een dramatisch meeslepend verhaal heeft. De remake brengt hier verandering in door onder andere de toevoeging van voice-acting, maar alleen op momenten waar het een extra laag drama en belangrijkheid toevoegt aan de game. Hierdoor slaagde ook deze Zelda-game erin om mij na de intro te laten snikken. Het is een terugkerend patroon, maar dit keer niet omdat ik mijn lieftallige oma moet verlaten om mijn gekidnapte zusje te redden, of omdat ik overweldigd word door de ineens reusachtige open wereld van Hyrule die aan mijn voeten ligt om te verkennen. Dit keer omdat de voice acting me overtuigt van de emoties die de personages in deze game voelen. Alsof ik als Link er zelf sta en zelf eerstehands voel welke band ik heb met de personages in de game, iets wat de oorspronkelijke game niet op dit niveau voor elkaar kreeg.

De muziek die opnieuw is gemaakt voor deze game maakt het vervolgens helemaal af. Het maakt de game magisch, sprookjesachtig en in de woorden van mijn partner: “Net Studio Ghibli”. Een beter compliment kun je haast niet van haar krijgen. En ja, daar ben ik het mee eens. Het spelen van The Legend of Zelda: Ocarina of Time op de Nintendo Switch 2 is puur genot. Het neemt je even mee naar een sprookjesachtige wereld die voor velen nieuw zal zijn, maar voor velen ook bekend, waarbij er toch genoeg wordt gedaan om ook die harten opnieuw te winnen. En dat is heel erg goed gelukt.

Nog steeds Ocarina of Time

Nintendo heeft de gameplay van Ocarina of Time zo veel mogelijk in stand gehouden voor de Nintendo Switch 2-remake. De game heeft precies dezelfde opbouw en als je nog weet waar je naartoe moet en hoe je bepaalde puzzels moet oplossen, dan kom je er voor 90% al uit op basis van de kennis die je al hebt. Er zijn minimale aanpassingen gedaan aan sommige puzzels en gameplaymechanics. Zo kun je tegenwoordig niet meer alles vastgrijpen met je grijphaak en kan Link dit keer sprinten en springen. Je hoeft de eerste uren dus niet meer door Hyrule Fields te koprollen. Mag natuurlijk wel nog steeds. Ook vind je de meeste dingen nog steeds op dezelfde plekken en kun je dus prima tips en tricks van spelers en guides door de jaren heen gebruiken om je op weg te helpen in de remake.

De wereld is ook nog steeds even groot (of klein) als je gewend bent van het origineel. Wel ziet het er groter uit dan je je kunt herinneren, wat de illusie geeft dat de game een stuk groter is. Vanuit Castle Town zie je het pad naar Hyrule Castle en de grote vulkaan is vanuit veel locaties te zien aan de horizon. Het zet de Hyrule uit Ocarina of Time in een ander perspectief, wat je een beter beeld geeft van de indeling, waardoor het enigszins logischer aanvoelt en alsof Nintendo altijd al heeft geweten hoe het zou moeten uitzien, maar het je nu pas echt goed kan laten zien.

Omdat het voor veel spelers de eerste kennismaking gaat zijn met Ocarina of Time, zullen we niet te veel op het verhaal ingaan, maar dit is vrijwel onveranderd. Ganondorf is vermoedelijk uit op de Triforce om deze in te zetten voor eigen gewin en kwaadaardige plannen. Link is de held uit de droom van prinses Zelda die Ganondorf tegen gaat houden. Het is vervolgens aan ons om die droom waar te maken. Gedurende ons avontuur trekken we door verschillende dungeons, ontmoeten we sleutelpersonages in het verhaal en personages die gedurende de jaren bijna net zo bekend zijn geworden als Link en Zelda zelf. Gedurende ons avontuur volgen we een heel erg lineair pad, maar kunnen we uitwijken om op onderzoek uit te gaan en om andere mensen te helpen met verzoekjes waar de wereldvernietigende plannen van Ganondorf wel even op kunnen wachten. Zo bereiden we ons voor met meer levens, extra ruimte voor rupees, zaadjes en stokjes. Je kunt nooit genoeg zaadjes bij je hebben om de wereld te redden. Ook hier weer merk je dat de wereld en de personages veel levendiger zijn en meer emotie met zich meebrengen dan we voorheen hebben gezien. Ondanks dat de game nog steeds zo statisch is als het origineel, voelt het absoluut niet zo.

Verdict

The Legend of Zelda: Ocarina of Time is niet alleen een goede game omdat het destijds baanbrekend was. Nintendo bewijst met de remake dat het een tijdloze klassieker is en weet de hoogtepunten uit 1998 te evenaren met een remake die eigenlijk helemaal niet zo anders is dan het origineel, maar toch aanvoelt als iets wat heel speciaal, magisch en sprookjesachtig is. Het vernieuwt en verandert op plekken waar het dat moet doen om iedereen (opnieuw) te enthousiasmeren. Het voelt modern, speelt heerlijk, ziet er adembenemend mooi uit op de Nintendo Switch 2 en is een absolute aanrader voor iedereen met een Nintendo Switch 2. Of de reden om eindelijk die Switch 2 in huis te halen.