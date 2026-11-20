Retro is nog altijd hip, en dat weet EPOMAKER als geen ander. Met de RT98 krijg je een compact 98%-toetsenbord met een numpad dat je links óf rechts kwijt kunt, een magnetisch mini-tv’tje en een accu die bijna niet leeg te krijgen is. Is dit de perfecte mix van nostalgie en modern comfort?

Eerder dit jaar keek ik al naar de EPOMAKER RT100 PRO, die mij met zijn jaren tachtig-look en zijn losse schermpje flink wist te charmeren. Met de RT98 gaat EPOMAKER verder in diezelfde retro RT-lijn, maar dan in een compacter 98%-formaat. Daarbovenop krijg je een numpad dat je zelf aan de linker- of rechterkant plaatst, en een nieuw magnetisch schermpje. Tijd om terug te gaan naar de jaren tachtig, maar dan met een draadloze verbinding!

Back to the eighties

Het eerste wat opvalt, is natuurlijk het design. De RT98 ziet eruit alsof hij zo van een oud kantoorbureau uit de jaren tachtig komt, in de kleur Retro White. Persoonlijk vind ik hem prachtig, en dat retro-gevoel is EPOMAKER echt goed gelukt.

Onder de motorkap is het allemaal modern. De behuizing is van ABS-plastic, maar met een gewicht van zo’n 1,18 kilo voelt het toetsenbord lekker stevig aan. Dat gewicht is ook gewoon handig, want daardoor blijft het bord mooi op zijn plek liggen, ook als je fanatiek zit te typen of te gamen.

Binnenin zit een gasket mount met een PC-plaat en vijf lagen demping. Dat klinkt als een hoop vakjargon, dus even in normale-mensentaal. Bij een gasket mount zit de plaat met de switches niet vastgeschroefd aan de behuizing, maar ‘zweeft’ hij op zachte rubberen strips. Daardoor veert elke toetsaanslag een heel klein beetje mee, en dat voelt zachter en prettiger aan, zeker tijdens lange typsessies. De plaat zelf is van polycarbonaat en dat versterkt dat fijne, zachte typgevoel nog wat. De vijf lagen demping, waaronder latex foam, een IXPE-pad onder de switches en een siliconen laag in de bodem, vullen de lege ruimte in de behuizing op. Zo voorkom je een hol, galmend geluid, en klinkt elke aanslag voller en dieper.

De keycaps zijn van PBT met een Cherry-profiel en dye-sub opdruk. PBT is een stevigere soort plastic dan het veelgebruikte ABS, en wordt daardoor minder snel glimmend of vettig na veel gebruik. Het Cherry-profiel is relatief laag en loopt per rij een beetje schuin af, waardoor je vingers natuurlijk over de toetsen glijden. Bij dye-sub zijn de letters niet op de toets gedrukt, maar in het plastic zelf getrokken, dus die slijten er niet af. Onder de toetsen zit verder per-key RGB met south-facing leds. Die zitten aan de onderkant van de switch, richting jou, zodat ze niet in de weg zitten bij keycaps met een Cherry-profiel.

Links of rechts, jij kiest

Het 98%-formaat geeft je bijna alles van een full-size toetsenbord, inclusief de F-rij, pijltjestoetsen en een numpad, maar dan een stuk compacter. Doordat de toetsen dichter op elkaar zitten, scheelt dat al snel een paar centimeter op je bureau.

Het bijzondere aan de RT98 is dat je het numpad zelf aan de linker- of rechterkant van het toetsenbord kunt plaatsen. Handig als je linkshandig bent, of als je als gamer je muis juist wat dichter bij je toetsenbord wilt hebben. Zet je het numpad links, dan heb je rechts meer ruimte voor je muisarm, terwijl je voor het invoeren van cijfers, bijvoorbeeld in Excel, gewoon je numpad houdt. Let wel, het numpad is niet los te halen of draadloos te gebruiken. Het blijft gewoon onderdeel van het toetsenbord.

Het wisselen van positie gaat ook niet zomaar. Je draait de bodemplaat los, haalt de twee helften van de behuizing uit elkaar, verplaatst het numpad en zet de lintkabel om naar de andere kant. Daarna zet je alles weer in elkaar. Dat betekent flink wat fijne schroefjes en een flinterdunne kabel, dus niet iedereen zal dat zomaar aandurven. Gelukkig hoef je het meestal maar één keer te doen, want als je eenmaal een plek hebt gevonden, verander je hem niet zo snel meer.

Een tv’tje op je toetsenbord

Rechtsboven zit een klein Mini TV-schermpje van 1,14 inch, dat met pogo-pins verbinding maakt met het toetsenbord, simpelweg niets anders dan een sterke magnetische aansluiting. Het laat de tijd en datum, de verbindingsstatus zien én nog meer nuttige dingen zien. Mocht je die informatie niet nodig hebben en geloof je het allemaal wel? Zet dan een van je favoriete GIF’s erop; tot wel drie bewegende afbeeldingen kun jij laten zien op het schermpje voor wat personalisatie..

Is het noodzakelijk? Nee. Maar het is wel een ontzettend leuk detail dat de RT98 net dat beetje extra persoonlijkheid geeft. Wie het RT100 PRO-schermpje leuk vond, gaat hier ook zeker blij van worden.

Creamy en thocky

De RT98 is te krijgen met EPOMAKER’s Creamy Jade-switches of met de stille Sea Salt Silent V2-switches. De versie die ik heb gecheckt had de Creamy Jade-switches. Dat zijn lineaire, voorgesmeerde switches met een actuation force van zo’n 45 gram, en samen met alle demping typen ze heerlijk romig, met een lekker thocky geluid.

De PCB is hot-swappable en ondersteunt zowel 3- als 5-pins switches, dus wil je later andere switches proberen, dan kun je ze gewoon uit de PCB trekken met de meegeleverde keycap/switch-puller.

Houd er wel rekening mee dat de RT98 een klassiek mechanisch toetsenbord is. Je krijgt dus geen magnetische switches, Rapid Trigger of 8000 Hz. De polling rate ligt op 1000 Hz, bedraad en via de dongle. Ben je op zoek naar het allersnelste gaming-toetsenbord, dan zit je bij EPOMAKER’s HE-serie beter. Zoek je juist een toetsenbord dat heerlijk typt en er goed uitziet, dan is de RT98 een topper.

Connectiviteit en accu

Net als bij de andere toetsenborden van EPOMAKER kun je kiezen uit bedraad via USB-C, de 2.4 GHz-dongle of Bluetooth, waarbij de polling rate via Bluetooth naar 125 Hz zakt. De dongle berg je wederom op aan de achterkant van het toetsenbord.

De accu is met 8000 mAh flink, en volgens EPOMAKER typ je er tot wel 300 uur mee. In de praktijk gaat hij vrijwel eindeloos mee, zo kan ik mij niet meer herinneren wanneer ik hem voor het laatst aan de lader heb gelegd.

Software

Voor het instellen van de toetsen, macro’s en RGB gebruik je de webdriver van EPOMAKER, en daarnaast ondersteunt de RT98 VIA. Voor het schermpje is er een aparte tool waarmee je je eigen GIF’s uploadt.

Helaas is ook hier de software het zwakke punt. Net als bij de RT100 PRO is het geheel onoverzichtelijk, en moet je soms best even zoeken voor je hebt ingesteld wat je wilde. Dat maakt het instellen moeilijker dan nodig, en dat is bij EPOMAKER helaas geen nieuw verhaal.

Verdict

De EPOMAKER RT98 is een prachtig retro toetsenbord dat ook nog eens heerlijk typt. De Creamy Jade-switches klinken romig en thocky, de bouw is stevig, het schermpje is een leuk detail en de accu gaat eindeloos mee. Met het numpad dat je zelf links of rechts plaatst, krijg je bovendien een stukje flexibiliteit dat je bij weinig andere toetsenborden ziet.

Jammer genoeg is de software ook hier onoverzichtelijk, en voor competitieve gamers die alles uit hun toetsenbord willen halen, is de HE-serie van EPOMAKER een betere keuze. Hou je van een retro look en zoek je een toetsenbord dat zowel tijdens het werken als gamen heerlijk aanvoelt? Dan is de RT98 een absolute aanrader.

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De EPOMAKER RT98 is verkrijgbaar in de kleur Retro White via de officiële webshop van EPOMAKER, met een adviesprijs van $119.