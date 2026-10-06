RuneScape Dragonwilds krijgt nieuw continent in 2027

RuneScape Dragonwilds gaat verder dan de 1.0-versie die onlangs is verschenen op pc en consoles. Tijdens RuneFest 2026 stond de survivalspin-off 45 minuten lang in de spotlight tijdens de RuneScape Dragonwilds Summit, waarin nieuwe updates voor de game werden aangekondigd,

RuneScape Dragonwilds heeft al meer dan drie miljoen spelers verwelkomd in Ashenfall, het tot nu toe nog onbezochte continent van Gielinor. Terwijl we nog druk werken aan de Kuldra-Saga, waarin we het opnemen tegen de draken die de poort naar Kuldra bewaken, maakt Jagex alle plannen voor het najaar van 2026 bekend, maar ook alvast de roadmap voor 2027. Dragonwilds neemt ons vanaf december mee naar het rijk van de elven om een heel nieuw gevaar te trotseren op een nieuw continent dat volledig losstaat van de Kuldra-Saga.

Luminance

Het feest gaat verder vanaf december met de Luminance-update. Deze update voegt de Prayer-skill toe aan de game, waarmee spelers een altaar in hun huis kunnen bouwen om aan de slag te gaan met de skill. Deze nieuwe skill voegt uiteraard prayers toe aan het arsenaal van de speler. Zoals we gewend zijn uit RuneScape en Old School RuneScape zitten er uiteraard protection prayers in, maar weten we verder nog vrij weinig over de impact van prayer op Dragonwilds.

Luminance voegt ook een nieuw gebied toe aan Ashenfall en laat spelers voor het eerst kennismaken met nieuwe bouwmaterialen, geïnspireerd door Priffdinas, de elvenhoofdstad in Gielinor. Spelers kunnen deze vanaf Luminance al gebruiken, maar spaar deze resources ook goed op, want het nieuwe gebied dient namelijk als een poort naar een heel nieuw continent dat in 2027 met Song of Rebellion zijn deuren opent.

De Blood Crystal Saga

In 2027 begint een hele nieuwe Saga die naast die van Kuldra speelbaar is. Ook in Dragonwilds focust Jagex zich op horizontale progression. Daarom kunnen spelers wanneer ze maar willen switchen tussen de Kuldra Saga en de Blood Crystal Saga. Je hoeft dus niet eerst 100 uur te spenderen om Kuldra te verslaan, voordat je de elven mag begroeten in Song of Rebellion.

Tijdens Song of Rebellion wordt de Hunter-skill beschikbaar gemaakt en zien we nieuwe soorten monsters, waaronder de Moss Giant, nieuwe soorten kebbit, implings en uiteraard nieuwe wapens, armour en quests om mee aan de slag te gaan.

Gedurende 2027 ziet Dragonwilds elk kwartaal een nieuwe grote update die de Blood Crystal Saga uitbreidt en langzaam naar de finale brengt. Nieuwe draken (duh), nieuwe locaties en nieuwe gevaren. Zo krijgen we een glimp van een vampierenlocatie en dus waarschijnlijk onze eerste kennismaking met de Vyrewatch in Unreal Engine 5. Fairy Rings maken ook hun officiële debuut in de game tijdens de Blood Crystal Saga.

2027 ziet de Blood Crystal Saga verschijnen in Song of Rebellion, Blood of Brothers, Priestess of Peril (het moment waarop we een Morytania-geïnspireerd gebied toetreden) en de finale in Crown of Night.

Mods met Curseforge

Curseforge is de officiële partner voor RuneScape Dragonwilds en brengt in 2027 officiële mod-support naar de game op pc en consoles.

Meer over RuneScape en RuneFest? Check hier de aankondiging van RuneScape 4.