Gerucht | Forza Horizon 6 komt op 26 januari 2027 naar PS5

Met fysieke editie zal volgend een industry insider genaamd Billbil, zal Forza Horizon 6 op 26 januari 2027 naar de PlayStation 5 komen. De racer brengt ons dit keer naar het adembenemende land dat Japan heet!

De game zal dus op 26 januari 2027 zowel fysiek, als digitaal naar de PS5 komen. De prijs zal €69.99 moeten worden. Forza Horizon 5 lanceerde zonder fysieke disc op de PS5, maar wellicht is dit wederom een media offensief richting Sony, wie weet. De dataminer geeft aan dat de officiële aankondiging in de komende paar dagen, deze week nog zelfs, zal worden onthuld door XBOX en Playground Games.

Wij vonden Forza Horizon 6 in ieder geval een topper binnen de franchise. Japan wordt goed in beeld gebracht van het stedelijke Tokyo tot de plattenlanden rondom. Daarnaast zitten er veel toffe Japanse dingen in zoals mascottes, radio-stations en natuurlijk auto’s en de autocultuur.