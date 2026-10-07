Gerucht | Forza Horizon 6 komt op 26 januari 2027 naar PS5

Nieuws 10 Malvin Schuivens 7 oktober 2026
Met fysieke editie zal volgend een industry insider genaamd Billbil, zal Forza Horizon 6 op 26 januari 2027 naar de PlayStation 5 komen. De racer brengt ons dit keer naar het adembenemende land dat Japan heet!
De game zal dus op 26 januari 2027 zowel fysiek, als digitaal naar de PS5 komen. De prijs zal €69.99 moeten worden. Forza Horizon 5 lanceerde zonder fysieke disc op de PS5, maar wellicht is dit wederom een media offensief richting Sony, wie weet. De dataminer geeft aan dat de officiële aankondiging in de komende paar dagen, deze week nog zelfs, zal worden onthuld door XBOX en Playground Games.
Wij vonden Forza Horizon 6 in ieder geval een topper binnen de franchise. Japan wordt goed in beeld gebracht van het stedelijke Tokyo tot de plattenlanden rondom. Daarnaast zitten er veel toffe Japanse dingen in zoals mascottes, radio-stations en natuurlijk auto’s en de autocultuur.
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Forza Horizon 6 fysiek Leak Playground Games Playstation 5 Xbox
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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