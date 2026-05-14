Review | Forza Horizon 6

Playground Games keert na 5 jaar terug met Forza Horizon 6. In deze editie reizen we ein-de-lijk af naar Japan, iets waar de community al sinds het begin van de series om ligt te vragen. Kan deze editie de Japan-kriebels verzadigen of juist helemaal niet?

We hebben al veel plekken gezien in de Horizon games, van de Verenigde Staten tot aan Australië en zowat alles ertussenin. Één unieke plek was nog af te vinken en dat is Japan.

In Forza Horizon 6 zien we het land van de reizende zon in een notendop terug; van de bamboe bossen in Kyoto tot en met de sneeuw en gebergten op Hokkaido.

Toch draait deze franchise voornamelijk om één ding en dat zijn natuurlijk de auto’s, de events en de bijbehorende cultuur respectievelijk het land waarin de game zich afspeelt. Waarin deze nieuwe iteratie eindelijk voldoet aan de wensen, voelt het tegelijkertijd ook een beetje slordig uitgevoerd.

Back to the roots

In Forza Horizon 6 reist het befaamde Horizon Festival eindelijk af naar Japan. In dit deel verandert de essentie van de game niet, en nemen we uiteraard weer deel aan het festival dat bestaat uit races, vette bakken en muziek.

Wie het eerste deel van Forza Horizon heeft gespeeld, dat zich afspeelde in Colorado, zal zich in Forza Horizon 6 gauw thuis voelen. Playground Games heeft er namelijk voor gekozen om de game wat meer terug te brengen naar zijn roots. We zijn dus niet meer de “legende” als in deel vier én vijf, waar events winnen niet eens belangrijk was.

In dit deel beginnen we weer als een tourist die zich wilt bewijzen tegen andere racers, en het Horizon festival is daar de beste plek voor. Het winnen van races zorgt ervoor dat je meer reputatie krijgt wat steeds een andere kleur festival bandje oplevert, hiermee krijg je toegang tot meer races met een hogere klasse aan auto’s.

Terug naar de roots gaan voelt niet alleen vertrouwd, maar ook als een verfrissing. Het beginnen in wat langzamere auto’s en je opwerken is geen vreemde story progression voor een race game, en naar mijn mening nog steeds een van de meest geschikte.

De progressie van bandje naar bandje gaat in Forza Horizon 6 iets té snel, waardoor het soms voelt alsof de Japanse auto cultuur maar een bijzaak is. Zo kun je al van geel naar blauw bandje gaan én rijd je in een korte tijd al snel weer in een hyper car. Hierdoor valt de magie van Japan weg en voelt de game al snel aan als “just another” Horizon game.

Met de laatste Horizon alweer 5 jaar geleden, voelt het toch alsof ze niets innovatiefs hebben uitgevoerd in Forza Horizon 6. Zelf had ik méér vernieuwing en originaliteit verwacht van een game die al jaren op de wenslijst staat bij de community.

Essentie van Japan in één map

Forza Horizon 6 weet alle belangrijke plekken van Japan te raken en dat met maar 671 wegen. Natuurlijk is het prachtpareltje van de hele game Tokyo City, hier is de auto cultuur natuurlijk het grootst. Zo zijn er belangrijke plekken (volledig) nagemaakt, plekken zoals Daikoku PA en Tokyo Tower. Ook kun je afreizen naar delen van Kyoto. Ben je meer van off-roading? — Trek dan naar het noorden van de map die volledig is geïnspireerd uit de bergen van Hokkaido. Hier is tevens ook sneeuw te vinden en kun je een totaal andere rijstijl aannemen dan in de stad.

Door de map heen zien we ook eerbetonen aan andere games en series. We hebben bijvoorbeeld een gedeelte van het Haruna gebergte, deze is ook wel bekend uit de iconische animé & manga Initial D. Ook zijn er wegen die lijken op de community favorite race track Fujimi Kaido, een fantasy racetrack uit Forza Motorsport 3. Deze iconische plekken kom je snel tegen wanneer je begint aan de nieuwe touge races, die eigenlijk een 1-v-1 sprint race zijn in plaats van een echte touge.

Verder zien we ook een nieuwe toevoeging, namelijk circuits! Nu kun je met je convoy een echte track-day houden op een van de circuits die door de map verspreid zijn. Echte kenners zien bekende omgevingen terug zoals Nikko Circuit en Sportsland Yamanashi, alleen dan net iets anders met natuurlijk een andere naam die er wel sprekend op lijkt. Dit is natuurlijk hartstikke vet om te zien, vooral omdat dit een aspect is waar fans al jaren om vragen.

Nieuwe features

Een nieuwe game betekent ook nieuwe features.. tot een bepaalde hoogte. Gedurende het spelen is mij niet snel nieuwe functies opgevallen, wél zijn er twee nieuwe features die er echt uitstaan.

Tijdens je rit door de stad viel mij snel op dat er een nieuw icoontje op de map verscheen, van een groen autootje. Tijdens je avontuur kun je namelijk willekeurige auto’s tegenkomen die langs de weg te koop staan. Dit kunnen auto’s zijn die al getuned zijn, maar ook unieke auto’s die je eigenlijk niet wilt missen. Het mooie van deze functie is ook nog dat je deze auto’s voor een goedkopere prijs kunt kopen dan dat ze in de autoshow staan, en soms helemaal niet hoeft te tunen. Zelf heb ik al een aantal leuke auto’s weten te bemachtigen die al helemaal race klaar waren.

Wie van bouwen houdt, voelt zich thuis in de nieuwe Estate functie. Dit is een gebied van de map, die je misschien al gezien hebt, die volledig kaal is. Hier kun jij je eigen dromenland realiseren; of dit nu een drift circuit is of een meet-up spot voor je convoy, jij beslist het. Om dit te realiseren krijg je een hele uitgebreide tool die je wel eventjes moet leren, ook zitten sommige functies zoals “snap to nearby item” verstopt in een menu.

Mocht je niet genoeg krijgen van de customization tool, dan kun je ook nog eens te keer gaan in je garage. Bij ieder huis zit een garage die een bepaald aantal auto’s kan houden om tentoon te stellen. Zo kun jij je stoere patserbakken ook nog laten zien aan je vrienden, mochten ze überhaupt in je huis komen… Het is een leuke touch om je garage aan te passen, echter denk ik niet dat veel mensen tijd gaan doorbrengen in een building simulator. Forza Horizon 6 komt pas echt tot z’n glorie tijdens het racen, en niet wanneer je naar een auto of meubilair zit te kijken in een menu.

De auto cultuur

Japan staat natuurlijk bekend om z’n auto cultuur en lijkt wel goed te liggen, maar toch voelt het alsof er overduidelijke kansen zijn laten liggen in Forza Horizon 6. We hebben meer authentieke Japanse auto’s gekregen, niet alleen race auto’s of iconische JDM legends maar juist ook je algemene dagelijkse stadsauto’s. Een leuke toevoeging en zeker geschikt om over de kleine circuits heen te sjeezen. Ook kun je de meeste van deze kleine auto’s enorm opvoeren en kunnen ze sneller gaan dan een hypercar, leuk om mensen op de dragstrip te verrassen.

Als we kijken naar customization, voelt het ergens wel alsof er niet genoeg tijd en research gedaan is geworden in de auto cultuur. De meeste auto’s hebben maar één bodykit, waardoor je niet echt jouw persoonlijkheid kunt laten zien. Als JDM liefhebber weet ik bijvoorbeeld dat er talloze bodykits bestaan die niet gemaakt worden door een Nismo of Mugen. Het is dan ook jammer dat kleinere brands niet zijn meegenomen en dus ook personalisatie tot een zekere hoogte wordt beperkt. Wel zijn er nieuwe addities gemaakt zoals de mogelijkheid om je ramen te bestickeren, maar dat is meer een Quality of Life feature die al veel eerder in de game series mocht zitten.

Natuurlijk zitten er ook Barn Finds en de nieuwe Treasure Cars in. Dit zijn je standaard legendarische auto’s waarover je een standaard verhaaltje krijgt met wat historie van de auto. Ook hier slaat de game enigszins de plank mis; de Barn Finds zijn namelijk niet de unieke Japanse auto’s waarvan je nog nooit gehoord hebt, maar juist wéér dezelfde American Muscle of verloren European legend auto. Het informeren van de speler van historische Japanse auto’s was hier een makkelijk win geweest.

Verdict

Forza Horizon 6 brengt de langverwachte reis naar Japan, met een prachtige en gevarieerde map die iconische locaties, circuits en touge‑inspiratie samenbrengt. De game keert terug naar zijn roots met een meer bescheiden start als toerist, maar de progressie gaat zó snel dat de Japanse autoscene soms als bijzaak voelt. Nieuwe features zoals roadside car sales en het Estate‑bouwgebied zijn leuke toevoegingen, maar niet baanbrekend.

Hoewel de Japanse cultuur en locaties sterk zijn neergezet, laat de game kansen liggen in authentieke auto‑customization en unieke Japanse Barn Finds. Het resultaat: een geweldige setting met sterke ideeën, maar niet altijd even zorgvuldig benut.