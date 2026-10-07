Review In Progress | AION 2

AION was een immens populaire MMORPG uit de wat eerdere jaren van deze digitale eeuw. Koreaanse ontwikkelaar en uitgever NC waagt het eindelijk aan een tweede deel. Dit deel kreeg op 5 oktober eindelijk een globale release. Wat vinden wij ervan?

Het MMORPG genre maakt een enorme comeback dit jaar. Waar veel ontwikkelaars het in de voorgaande jaren al probeerde met titels als Bless Online en Throne & Liberty, zien we dit jaar een influx van grotere namen. Zo kondigen NC en ArenaNet Guild Wars 3 aan, komt World of Warcraft: Forever op 4 november uit, krijgt RuneScape 3 een reset en komt RuneScape 4 eraan. We zien dus dat het genre wel degelijk een terugkeer maakt. Maar, hoe valt AION 2 in dit straatje? Laten we het hebben over gameplay, graphics, monetization en meer!

De olifant in de kamer

AION 2 is een Koreaanse MMORPG en dat roept voor veel spelers direct vragen op over de monetization. De Koreaanse versie van de game kent namelijk een vrij stevig verdienmodel en ontwikkelaar NC heeft met eerdere titels een reputatie opgebouwd rondom agressieve monetization.

De globale versie van AION 2 houdt de handen op dit gebied ook niet volledig schoon, al lijkt NCSoft hier voor een gematigdere aanpak te kiezen. De monetization draait voornamelijk om cosmetics, een season pass en een optioneel membership. Voor een free-to-play MMORPG zijn dit op zichzelf geen uitzonderlijke systemen en vergelijkbare verdienmodellen zijn ook in veel andere grote online games terug te vinden.

Helemaal vrij van pay-to-win is AION 2 echter niet. Betalende spelers kunnen op bepaalde vlakken sneller progressie boeken of toegang krijgen tot extra gemak. Daarmee gaat de game een stap verder dan bijvoorbeeld Guild Wars 2, waar de nadruk sterker op cosmetics en convenience ligt en spelers premium currency bovendien kunnen verkrijgen met in-game gold.

Tegelijkertijd lijkt AION 2 Global een stuk minder agressief te werk te gaan dan MMORPG’s als Lost Ark en Black Desert, waarin geld een grotere invloed kan hebben op progression. AION 2 bevindt zich daardoor ergens in het midden: niet volledig vrij van pay-to-win-elementen, maar ook zeker niet het soort extreem verdienmodel waar Koreaanse MMORPG’s regelmatig mee worden geassocieerd.

Gameplay

In MMORPGs is het belangrijk dat je spelers geboeid houdt. De game heeft zo goed als alles: main quests, side quests, collectibles, gear upgrades, crafting, dungeons, raids, PvP en horizontale progressie. Dit zijn dingen die het leveling proces in tact houden. Daarnaast hebben side quests ook echt een belangrijke factor, ze zorgen namelijk voor horizontale progressie én gear upgrades, evenals achievements. Dus het is belangrijk om ze zo veel mogelijk mee te nemen. Het is daarmee wel een opvallend ouderwetse aanpak. Dat is niet direct negatief, want het brengt daarmee dat nostalgische gevoel met zich mee. Echter doet het weinig met een dynamische wereld, zoals hedendaagse MMO titels dat al sneller doen.

De content die je speelt is echter wel van hoge kwaliteit. Voice-acting en verhaallijnen zijn super leuk om te volgen en houden je voldoende uren op leuke wijze bezig. Daarnaast zit de game bomvol activiteiten zoals races en andere mini-games die ook stuk voor stuk leuk zijn. Voor spelers met verzameldrang is er ook zeker genoeg te halen hier. Zo kan je veel van de enemy types krijgen als pet of mount.

AION 2 is onmiskenbaar een Koreaanse game. Er zitten veel game designs in die we kennen uit dit soort titels. Buiten de perfecte K-pop-achtige personages, veel currencies en onoverzichtelijke progressie-systemen, zien we ook veel nadruk om cosmetics, pets, mounts, RNG-elementen en daily activities. Daarnaast merk je dat de Koreaanse beauty standards er flink doorheen geramd worden. Onder die Unreal Engine 5 laklaag zit dus nog altijd het uitgesproken Koreaanse DNA. Dat is niet gek natuurlijk, maar zal ook zeker niet iedereen liggen.

Door de wereld vliegen

AION is altijd een game geweest die draait om het vliegen en exploreren door de wereld. Dit is voor mij een aardige mixed bag geweest tot dusver. Vliegen en op je mount(s) rijden voelt echt heel goed en responsief aan. Echter is het vliegen niet van enorm lange duur tot nog toe, vanwege een soort stamina systeem. Maar, wanneer je wel kan vliegen, dan voel je je echt eventjes vogelvrij.

Helaas voelt de wereld, ondanks dat het enorm mooi oogt, voor mij niet als een dynamische en responsieve wereld. Hier merk je echt dat het nog niet helemaal voelt als een MMORPG uit 2026. De game leunt veelal op instanced content om de dynamiek in de wereld te brengen. Alles daarbuiten voelt vrij statisch. Dat is voor mij geen dealbreaker, gezien er genoeg andere boeiende content te vinden is. Maar, ik had wel op meer gehoopt hier. Juist met hoe mooi Atreia is, had ik graag meer redenen gehad om die wereld te verkennen.

Combat

Dit is een puntje waar ik heel benieuwd naar was. De combat van AION 2 is namelijk niet zo skill-gebonden als andere hedendaagse MMO-titels. Maar, gaandeweg kom je erachter dat positionering, timing en de juiste skills op elkaar balanceren toch zorgt voor een flinke skill check. Daarmee wil ik zeggen dat de combat véél meer engaging is, dan ik oorspronkelijk dacht.

De combat ziet er allereerst enorm flashy uit, wat een groot pluspunt is. De game oogt daarmee gewoon fantastisch en is vergelijkbaar met titels als Devil may Cry en Tides of Annihilation qua spektakel dat je als personage neer kan zetten. Toch gaat het nooit zo over-de-top dat ik zoiets had van ‘mijn god…’

Daarnaast is het combat systeem tof door hoe boss designs werken. Gewone enemies zijn helaas niet heel responsief. Maar, boss fights hebben enorm coole mechanics, vereisen dat je op blijft letten en blijft herpositioneren, terwijl je gelijktijdig de juiste combinatie aan skills loslaat. Ik vond het vergelijkbaar met raid bosses in Guild Wars 2, dan heb je mij sowieso al te pakken.

De combat is vrij uitgebreid. Allereerst heb je de keuze tussen de action camera, of tab-targeting. Beiden werken enorm goed en het feit dat de game je deze keuze voorlegt is heel fijn. Ik ben namelijk enorm fan van tab-targeting en heb me dan ook echt vermaakt met hoe de game hiermee omgaat. De game biedt veel instellingen hiervoor, dus je kan alles precies afstellen op jouw wensen.

Maar, het brood en boter van de combat is natuurlijk hoe skills en movement werken. De game bouwt namelijk om chain skills en contextual skills. Dit geeft classes meer ritme dan simpelweg cooldowns afwerken. Je kan skills als combo op elkaar stapelen, zodat je ze enorm snel en vrijwel gelijktijdig kan afvuren. Hierdoor kan je builds en combinaties uitwerken die goed op elkaar afgestemd zijn. Je moet je skills en class én rol dus goed doorhebben om dit zo sterk mogelijk neer te zetten.

Daar komt ook een stukje timing bij kijken. Niet iedere skill wil je direct gebruiken zodra deze beschikbaar is. Soms loont het juist om een ability even achter de hand te houden, omdat deze een andere skill activeert of onderdeel vormt van een sterkere chain. Naarmate je langer met een class speelt, begin je die verbanden steeds beter te herkennen. Waar je aanvankelijk vooral losse knoppen indrukt, ben je uiteindelijk complete combo’s aan elkaar aan het rijgen.

Dat zorgt ervoor dat de combat relatief toegankelijk begint, maar behoorlijk wat ruimte biedt om je class daadwerkelijk onder de knie te krijgen. Het verschil tussen iemand die simpelweg zijn beschikbare skills afwerkt en iemand die precies weet hoe zijn chains, timing en movement op elkaar aansluiten, is daardoor goed merkbaar. Dit zal ook het verschil maken tijdens PvP!

Wat een plaatje…

AION 2 is écht een ontzettend mooie game. Ik durf te stellen dat dit wellicht wel de mooiste en scherpste MMORPG is die ik ooit heb gespeeld. De art direction is top, character en enemy designs zijn van hoog niveau en ook de wereld om je heen oogt echt fantastisch kleurrijk.

Vooral het detailniveau weet indruk te maken. Armor en omgevingen zijn haarscherp, terwijl skills tijdens combat met enorm veel effecten van je scherm spatten. Ook de verschillende gebieden hebben ieder een duidelijke eigen uitstraling. Doordat je vrij door de wereld kunt vliegen, krijg je bovendien regelmatig mooie viewpoints voorgeschoteld.

Ook qua presentatie zit het goed. Cutscenes, voice-acting en uitgebreide animaties geven AION 2 een behoorlijk hoogwaardige uitstraling. Het verhaal zelf weet misschien niet altijd evenveel indruk te maken, maar de manier waarop het wordt gepresenteerd doet dat zeker wel.

En het grappige is dat de game enorm soepel draait. Zowel op mijn AMD RX9060XT, als mijn RTX5070, draait de game als een zonnetje. Ik heb me laten vertellen dat dit ook geldt voor oudere hardware, gezien er veel settings zijn om te tweaken!

Verschrikkelijke UI

Wat voor mij een enorm minpunt is en nog net geen dealbreaker, is hoe lelijk en onoverzichtelijk de menu’s zijn. Ik vind het leuk als een game een menu heeft dat goed aansluit bij de art direction. Helaas heeft AION 2 enorme mobile uitziende menu’s. Dit zorgt ervoor dat de game, ondanks haar geweldige presentatie, heel goedkoop kan ogen op momenten. Het is daarnaast niet alleen een enorm lelijke UI, maar ook een erg onoverzichtelijke met veel sub-menu’s, verborgen schermen en weinig rode draad. Dit is een enorm minpunt aan de game en ik hoop dat NC dit met de tijd kan rechttrekken.

Voorlopig oordeel

Voordat ik jullie bombardeer met een volwaardig cijfer, wil ik eerst nog meer tijd besteden met de andere classes en de endgame loop. Maar, tot dusver is AION 2 een waardige MMORPG die naar mijn gevoel best een aardige tijd een grote playerbase kan behouden.

Het voelt als een MMORPG die oud en nieuw combineert met een sprankeltje Koreaans DNA en dat zorgt voor een game die precies weet wat het is en wil zijn. De combat zit verrassend sterk in elkaar, de hoeveelheid content is indrukwekkend en grafisch behoort AION 2 voor mij tot de absolute top van het genre. Daartegenover staan een wereld die soms wat statisch aanvoelt, een verschrikkelijke UI en de nodige systemen die verraden dat we hier nog altijd met een Koreaanse MMORPG te maken hebben.

De grote vraag is dan ook hoe dit alles overeind blijft wanneer de honeymoonfase voorbij is. Uiteindelijk valt of staat een MMORPG met zijn endgame, de langdurige progression en de manier waarop nieuwe content wordt toegevoegd. Daar wil ik eerst flink wat uren in steken voordat ik AION 2 definitief beoordeel. De eerste indruk is in ieder geval een stuk positiever dan ik vooraf had verwacht.