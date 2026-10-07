Old School RuneScape Summit: and the crowd goes wild!

Old School RuneScape ziet in 2027 enkele langverwachte updates. Het publiek ging helemaal uit zijn plaat tijdens eigenlijk wel elke aankondiging die werd gedaan tijdens de Old School RuneScape Summit. Dit staat spelers te wachten in 2027.

Van een Best-in-Slot magic cape tot Hardcore Worlds en meer. 2027 zit boordevol nieuwe, langverwachte updates, maar we sluiten eerst 2026 af met nog enkele nieuwe redenen om je avontuur te (her)starten. De Old School RuneScape Summit zat boordevol toffe geanimeerde trailers, volledig in Old School-stijl.

Raids 4

We trappen af met Raids 4, aka The Fractured Archive, op 20 oktober 2026. Deze nieuwe endgame-raid bestaat uit 8 nieuwe bosses, waarvan je er 5 verslaat per run. De eerste en laatste boss zijn altijd hetzelfde, maar de drie bosses in het midden zijn afhankelijk van het pad dat je kiest. Er is een pad dat beter past bij mensen die nog leren en een sneller, maar moeilijker pad voor gevorderde raiders. Zoals je gewend bent van raids, komt de raid met nieuwe Best in Slot beloningen.

Hardcore Worlds en Quest Month

De maand november laat Old School-spelers niet met rust. 4 november is een grote dag voor MMORPG-liefhebbers. Of je nu aan de slag gaat met de clone van Old School RuneScape, of aan de slag gaat met Hardcore Worlds. Deze nieuwe gamemode voegt permadeath toe aan Old School RuneScape met nieuwe hiscores en modifiers. Zo wordt het aantal “safe” deaths aanzienlijk teruggeschaald en is de Fight Cave onder andere geen veilige poging meer voor een mid-tier cape. Verder staat de hele maand november in het teken van quests met maar liefst vijf nieuwe quests gedurende de maand van beginner tot easy-niveau.

The Chosen Commander

We sluiten eindelijk de Dorgeshuun- en Zanik-questlijn af in Old School RuneScape. Dorgesh-Kaan krijgt een facelift en manieren om de stad levend te houden met zinvolle content, en er komen nieuwe minibosses met de quest en een upgrade voor Zanik’s Crossbow.

Dungeons of Gielinor

Jagex gaat in één klap allerlei verouderde dungeons een facelift geven met nieuwe wezens, quests en nieuwe eindbazen verspreid over verschillende tiers. Jagex heeft nog niet eerder zoveel verschillende en nieuwe bosses in één klap toegevoegd aan de game. Enkele toevoegingen zijn Rip Gut en de Diamond Dragon.

De Golden Gates gaan open

Het zat er natuurlijk al aan te komen. Tijdens een eerdere update werd het zwakke vlak waar Menaphos ligt al stilletjes ingevuld met zand, maar dat zand gaat in het voorjaar van 2027 eindelijk de stad Menaphos onthullen. Een gloednieuw gebied met een nieuwe Master Tier Desert Quest en een nieuwe skilling dungeon.

Mining en Smithing op de schop

OSRS-spelers kunnen full rune smithen op level 99 Smithing. Niemand heeft het dan meer nodig. De verhoudingen zijn nogal onzinnig, dus gaan zowel Mining als Smithing op de schop in de zomer van 2027. Dit heeft invloed op de loot-tables, armourtiers en nog veel meer. Het ontwikkelteam van OSRS heeft veel geleerd van de Mining en Smithing Rework in RuneScape 3. Al deze kennis en gekregen feedback wordt toegepast op een rework voor de skills in Old School RuneScape.

Het einde van Fairytale

Fairytale Part 3: Nexus of Power is de finale van de Fairytale-questlijn. Dit is een Master Tier Quest met een nieuwe trainingsmethode voor Runecrafting, een upgrade voor de Fairy Rings en een nieuwe boss die je opnieuw kunt tackelen na de Quest. Het is tevens mijn favoriete aankondigingstrailer van de Old School RuneScape Summit.

The Tower of Xophoros

De trailer windt er geen doekjes om. Dit is jouw kans om een Best-In-Slot magic cape te bemachtigen. Na de Kiln en het Colosseum is de toren je volgende uitdaging. Er is nog weinig informatie gedeeld over deze update, maar deze komt ook pas in het najaar van 2027 uit.

Check hier ook de RuneScape 3 Summit en de Dragonwilds Summit.