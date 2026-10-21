Shrek 2 Remastered heeft zwaardere eisen dan Far Far Away

Shrek is misschien een ogre met meerdere lagen, maar blijkbaar geldt dat ook voor de systeemeisen van Shrek 2 Remastered. De remaster van de game uit 2004 is officieel aangekondigd en moet op 10 november verschijnen. Alleen hebben de gepubliceerde pc-eisen nu al voor de nodige verwarring gezorgd. Want waarom heb je voor een game met Shrek een RTX 5070 nodig?

De remaster wordt ontwikkeld door Aspyr Media en moet het klassieke avontuur naar moderne consoles en pc brengen. Op Steam staan inmiddels de minimale en aanbevolen systeemeisen online. Zelfs om de game op minimale instellingen te draaien, wordt onder meer een RTX 3060 Ti, RTX 4060, Radeon RX 6700 XT of RX 7600 aangeraden. Voor de aanbevolen instellingen mag je zelfs kijken naar een RTX 4070, RTX 5070 of Radeon RX 7800 XT.

Daarbij wordt in beide gevallen 16 GB werkgeheugen genoemd. Ook lijken de eisen uit te gaan van videokaarten met flink wat videogeheugen. En dat voor een remaster van een game die oorspronkelijk in 2004 verscheen. Je zou bijna denken dat Shrek zelf de systeemeisen heeft opgesteld.

Games zijn net uien

Op sociale media wordt dan ook flink gelachen om de eisen. Spelers halen natuurlijk de bekende uitspraak van Shrek aan: ogres zijn net uien, want ze hebben meerdere lagen. Volgens de grappen geldt dat inmiddels ook voor games, want blijkbaar zit er achter de simpele buitenkant van Shrek 2 Remastered een flinke technische laag verstopt.

Of die stevige systeemeisen ook echt nodig zijn, valt nog te bezien. Spelers wijzen erop dat zulke lijstjes niet altijd een goede afspiegeling zijn van hoe een game uiteindelijk draait. Misschien vraagt de remaster inderdaad flink wat van je pc, maar het kan ook zijn dat de eisen aan de voorzichtige kant zijn opgesteld. Dat gaan we pas echt weten wanneer de game uit is.

Shrek 2 Remastered verschijnt op 10 november 2026 voor pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. Pre-orders zijn inmiddels geopend en je kunt de game alvast op je verlanglijst zetten via Steam.

Heb jij een RTX 5070 klaarstaan om Shrek door Far Far Away te loodsen, of verwacht je dat deze systeemeisen uiteindelijk wel meevallen? Laat het weten in de reacties!