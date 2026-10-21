EA sluit Bioware en cancelled nieuwe Mass Effect game

Het gaminglandschap is al tijden een bubbel die met de harde realiteit in aanraking lijkt te komen en vandaag lijkt die bubbel weer een stap dichter bij het barsten. EA sluit namelijk de studio Bioware en hiermee is ook de nieuwe Mass Effect game gecancelled.

Het is een bericht waarvan veel gamers waarschijnlijk hoopten dat het nooit zou komen. BioWare, ooit een van de grootste namen op het gebied van RPG-games, gaat definitief zijn deuren sluiten. Volgens Jason Schreier van Bloomberg maakt deze beslissing deel uit van een grote reorganisatie bij Electronic Arts waarbij maar liefst 400 medewerkers hun baan verliezen. Een flinke klap voor de gamingwereld en natuurlijk vooral voor de mensen die hierdoor zonder werk komen te zitten.

BioWare sluit definitief zijn deuren

Electronic Arts heeft in een interne memo laten weten dat het bedrijf zich meer wil gaan richten op franchises en projecten waarin het de grootste groeimogelijkheden ziet. Helaas betekent dit dus ook dat BioWare het veld moet ruimen. Van de ongeveer 400 ontslagen vallen er naar verluidt zo’n 50 bij de ontwikkelaar.

Misschien nog wel het grootste nieuws voor gamers is dat de nieuwe Mass Effect ook niet meer gaat verschijnen. BioWare werkte met een klein team aan het volgende deel in de populaire franchise, maar EA heeft besloten om de ontwikkeling volledig stop te zetten. Hiermee verdwijnt dus niet alleen de studio, maar ook een game waar fans inmiddels al jaren op wachten.

Het einde van een legendarische ontwikkelaar

BioWare werd opgericht in 1995 en heeft door de jaren heen ontzettend veel bekende games uitgebracht. Denk bijvoorbeeld aan Baldur’s Gate, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age en natuurlijk de Mass Effect-trilogie. Zomaar een kleine greep uit de indrukwekkende geschiedenis van de ontwikkelaar.

Toch ging het de afgelopen jaren niet allemaal even lekker. Games als Mass Effect: Andromeda en Anthem werden niet ontvangen zoals gehoopt en ook Dragon Age: The Veilguard wist niet het succes te behalen waar Electronic Arts op had gerekend. Op onze website waren we destijds ook kritisch over Dragon Age: The Veilguard, dat van ons uiteindelijk een 6,5 kreeg.

Het is natuurlijk ontzettend jammer om te zien hoe een studio die ooit zo belangrijk was voor de RPG-wereld uiteindelijk op deze manier moet eindigen. Of franchises als Mass Effect en Dragon Age in de toekomst nog een kans krijgen bij een andere ontwikkelaar is op dit moment niet bekend.

Voor nu komt er in ieder geval een einde aan ruim dertig jaar BioWare. Wat is jouw favoriete game van deze legendarische ontwikkelaar? Laat het ons weten!