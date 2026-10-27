Review | Logitech G Pro X3 Lightspeed

Actions speak louder than words do. En dat geldt dubbel en dwars voor de Logitech G Pro X3 Lightspeed. Op het eerste oog is deze facelift voor de Pro Lightspeed er eentje die er niet zo spannend uitziet, maar laat je niet misleiden door het gebrek aan oomf in presentatie. Maar laat je vooral omverblazen door de oomf die deze headset met zich meebrengt.

Logitech G verpakt deze Pro Lightspeed-facelift met een adviesprijs van zo’n 260 euro zonder ANC en Dual Connectivity. Ook andere audio-buzzwords ontbreken op de verpakking, maar toch betaal je een premium prijs voor deze headset. In deze prijsklasse vind je alternatieven die je lekker maken met noise-cancelling, verbindingen met zes apparaten tegelijk en wie weet zit er eentje tussen die ook nog koffie kan zetten of een of andere AI-agent heeft ingebouwd? Maar wat heeft Logitech G? Ik ga je vertellen wat Logitech G heeft. Het beste geluid en wellicht de sterkste, meest heldere en indrukwekkendste microfoon op een gamingheadset in deze prijsklasse. En dat samengevoegd in een ontzettend comfortabele headset die je zo’n 70 uur lang kunt gebruiken voordat je er eens een kabeltje in moet prikken.

Less is more

Logitech G heeft geluisterd naar de fanbase en komt met een langverwachte facelift binnen de Pro X Lightspeed-lijn. Logitech G tilt met deze nieuwe headset de fundamentele bouwblokken voor een gamingheadset naar een hoger niveau, maar vraagt daar wel een premium prijs voor. Er zitten weinig snufjes en foefjes op deze headset, waardoor je merkt dat er ook geen halfgebakken of “whatever”-features opzitten. Je hebt geluid en je hebt een microfoon en daar moet je het mee doen. En dat is het belangrijkste. Want als je niet tot de kleine doelgroep hoort die hun headset in het midden van een verbouwing gebruikt op je telefoon, pc en console, heb je meer dan genoeg aan de basisfeatures die de Logitech G Pro X3 Lightspeed biedt. Je budget gaat dus niet naar overbodige features, maar naar de features die daadwerkelijk het verschil maken tijdens jouw dagelijkse gaming-sessies.

Heel die kern van de Logitech G Pro X3 Lightspeed wordt ondersteund door de G-Hub op je pc of de app op je telefoon. Zo kun je ten allen tijde je instellingen naar smaak aanpassen met de vooraf geprogrammeerde EQ-settings voor audio en je microfoon. Logtech nodigt je hierbij ook uit om samen met de community de beste profielen voor je samen te stellen. Je kunt je eigen profielen maken en uploaden en ook profielen van anderen downloaden. Je kunt deze vervolgens eenvoudig testen en met een druk op de knop wisselen tussen profielen om de perfecte match te vinden.

De techniek op een rijtje

Deze robuuste headset van Logitech G heeft aardig wat knappe techniek verwerkt in een fraai design met een knipoog naar ouderwetse en comfortabele audiophile hoofdtelefoons. Dankzij de over-ear-oorschelpen en de 50 mm Pro-G Graphene-drivers heb je een explosief, rijk en vol geluidsprofiel in elke situatie. Ontzettend krachtige lage tonen met een heerlijk volle bas en ook evenwichtige trebles. Gecombineerd met de kunstleren oorschelpen heb je direct uit de doos al een heel aardig geluidsprofiel. Je kunt er ook voor kiezen om de kunstleren oorschelpen te verwisselen met de meegeleverde velours-oorschelpen, al verlies je dan wel het kenmerkende geluid van deze headset in ruil voor iets meer comfort. Persoonlijk ben ik meer een fan van de kunstleren oorkussens, omdat deze makkelijker schoon te maken zijn en standaard een veel krachtiger en geïsoleerd geluidsprofiel leveren. Je kunt ze dus wisselen, maar mijn advies is om dit alleen te doen als je de kunstleren kussens niet uit kunt staan. Luister wel eerst even naar het geluid met de kunstleren kussens en pas daarna de EQ aan, zodat deze in de buurt komt van het geluid met de kunstleren oorkussens (ook daar zijn al community-EQ’s voor aangemaakt).

De microfoon op deze headset is afneembaar, maar als je nog geen professionele losstaande microfoon hebt, is deze microfoon een uitstekende plaatsvervanger. Je teamgenoten zullen je dankbaar zijn dat je hebt geïnvesteerd in een headset die wél een goede microfoon heeft. Onder andere ondersteund door Blue-Voice. Sinds Logitech Blue heeft overgekocht, plukken we hier ook op gamingheadsets van Logitech G de vruchten van. Blue’s expertise in microfoons komt bovenop de 48kHz-bandbreedte in 16-bit van de microfoon, waardoor jouw stem 48.000 keer per seconde wordt ververst voor het digitaliseren van je stem. Het is de standaard voor gaming, gesprekken, video’s, interviews en uitzendingen. Het is een echte krachtpatser in dagelijks gebruik en valt misschien pas uit de boot als je echt je stem wilt opnemen en later wilt nabewerken voor professionele video’s.

Je verbindt deze headset met je consoles, pc of telefoon via 2,4 GHz Lightspeed of Bluetooth, maar helaas niet tegelijk. Voor mij niet per se een gemis, aangezien alle fabrikanten de dual-connectivity weer anders interpreteren en ik nooit 100% tevreden ben met welke interpretatie dan ook. Wellicht realiseerde Logitech G zich dit ook en besloot het daarom achterwege te laten. Een telefoontje opnemen tijdens het gamen, met zowel audio van het gesprek als van je game tegelijk? Dat zit er dus niet in, maar afzonderlijk kun je deze verbindingsmogelijkheden dus wel gewoon gebruiken. Klein nadeeltje is wel dat de meegeleverde dongle alleen USB-A is en er ook geen USB-C-adapter bij zit.

In gebruik

Zodra je deze headset voor het eerst opzet, begrijp je eigenlijk pas waarom Logitech G hier een premiumprijs voor vraagt. Als je onze website doorzoekt en filtert op alle gamingheadsets die ik door de jaren heen getest heb, kun je zien dat daar geen verkeerde resultaten tussen zitten, maar ik kan je nu al verklappen dat ik op het gebied van audio en microfoon een nieuwe lat heb gevonden. Voortaan zal de vraag dan ook zijn: maar klinkt deze headset net zo goed als de Logitech G Pro X3 Lightspeed? Of: komt deze microfoon ook maar een beetje in de buurt van de microfoon op de Logitech G Pro X3 Lightspeed? Zo goed klinkt het dus, maar eerlijk gezegd moet dat ook wel als je een premium prijs vraagt, maar daar niet per se de premium snufjes in meelevert.

Gamen en muziekluisteren of filmpjes kijken is dan ook een genot en ik kan de hele eenvoudige aanpak van Logitech G betreft deze headset dan ook steeds meer waarderen. Na meerdere headsets met tientallen instellingen, knopjes en regelaars is het opzetten van deze geen-poespas-headset eerlijk gezegd een hele verademing. Vooral omdat het direct uit de doos eigenlijk al perfect werkt. De afgelopen twee weken heb ik deze dan ook dagelijks op mijn hoofd gehad, soms acht uur aan een stuk. Geen seconde daarvan was deze headset oncomfortabel. Als het niet aan het gewicht lag (zo’n 360 gram), zou je haast vergeten dat je een headset op hebt. En ook hier ben ik misschien de vreemde eend in de bijt, maar ik heb liever een zwaardere headset op, zodat ik ook kan voelen dat er robuuste technologie in de schelpen zit verstopt.

Verdict

Logitech G schrapt alle moderne snufjes en maakt op de Logitech G Pro X3 Lightspeed plaats voor de technologie waar het echt om draait: verbluffend geluid en wellicht de beste headsetmicrofoon in deze prijsklasse. Het is niet zomaar een iteratie binnen een bestaande lijn, maar een echte upgrade die grote stappen zet. Natuurlijk ontbreken er wat premium features, maar qua audio en microfoon is dit een absolute topper. Logitech laat duidelijk zien dat ze feedback van hun fans waarderen en alles uit hun arsenaal inzetten om het de volgende keer nóg beter te doen. Dat is met de Pro X3 Lightspeed zeker weten gelukt.