Cronos: Lazarus verschijnt op 3 december, en de Tracker zit je op de hielen

Bloober Team heeft eindelijk een releasedatum geplakt op Cronos: Lazarus. De DLC voor Cronos: The New Dawn verschijnt op 3 december 2026 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Om het wachten wat makkelijker te maken, is er ook een nieuwe story trailer waarin de Tracker en de Pathfinder flink met elkaar in de clinch gaan.

Lazarus duikt terug in het duistere sci-fi horroruniversum van Cronos: The New Dawn. Het blijft een third-person survival horror met een beklemmende sfeer en weinig middelen, precies waar Bloober Team om bekendstaat. Alleen gaat het tempo deze keer flink omhoog, want de DLC zet in op snellere actie en agressievere gevechten.

Terug in de tijd als de Pathfinder

Je speelt als de Pathfinder, een elite-agent van het Collective. De DLC speelt zich af vóór de originele game en laat zien hoe hij uiteindelijk de Warden werd. Ook leer je meer over het Collective zelf, en wat er gebeurt als je hun gezag durft te trotseren. Heb je The New Dawn uitgespeeld? Dan valt er dus genoeg te ontdekken.

Makkelijk wordt het niet, want de Tracker zit je constant op de hielen. Deze meedogenloze gezant van het Collective heeft maar één opdracht, jou uitschakelen voordat je een wederopstandingsmissie kunt afronden. Een missie die het Collective koste wat het kost geheim wil houden.

Teleport, decoy en een gloednieuwe Gladius

Om te overleven krijg je een paar nieuwe trucs. Met teleportatie verplaats je je razendsnel, en met een decoy leid je vijanden af terwijl de Pathfinder even onzichtbaar is. Daarnaast is er de Gladius, een wapen dat sneller en dodelijker is dan de dolk uit de originele game. Snel schakelen en tactisch spelen wordt dus belangrijker dan ooit. Even rustig in een hoekje afwachten zit er niet meer in.

Tijdens Gamescom 2026 mochten we zelf al even aan de slag met Lazarus. Benieuwd hoe dat beviel? Lees dan onze preview van Cronos: Lazarus.

Switch 2-versie en korting op The New Dawn

Speel je liever op de Nintendo Switch 2? Dan moet je nog even geduld hebben, want die versie staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027.

Staat Cronos: The New Dawn nog op je backlog? Dan is dit hét moment. Tijdens de Halloweenperiode is de game namelijk 50 procent goedkoper op Steam, in de PlayStation Store, de Microsoft Store en de Nintendo eShop. Hoe lang de korting loopt, kan wel per platform verschillen. Wil je eerst weten wat wij van de basisgame vonden? Lees dan onze review van Cronos: The New Dawn.

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Cronos: Lazarus verschijnt op 3 december 2026 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Switch 2-versie volgt in het eerste kwartaal van 2027. Meer info vind je op de officiële website van Cronos: Lazarus.