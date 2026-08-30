Preview | Cronos: Lazarus op Gamescom 2026

GamescomPreviews 1 Malvin Schuivens 30 augustus 2026
Bloober Team bestaat niet alleen uit aardige ontwikkelaars die ons gratis bier geven tijdens Gamescom, maar maken ook nog eens verdomd goede games. Zo heeft Jordy SAW: Genesis gespeeld en ook de originele review van Cronos gedaan. Vandaag kijken we echter naar de DLC van Cronos: Lazarus.
Op de valreep konden we deze game nog spelen, want we hadden eigenlijk helemaal geen tijd meer. Maar, ik ben ook de Gamescom zaterdag nog even langs Bloober gegaan en heb daar een 15-minuten lange demo van Cronos: Lazarus gespeeld. Deze DLC pakt het net iets anders aan dan The New Dawn en ik vertel je waarom.
Lazarus introduceert een aantal nieuwe elementen in deze fast-paced actie-horror titel. De uitbreiding leunt veel meer op survival mechanics en de druk die jij als speler daarbij voelt. Het resultaat is een meer intense gameplay ervaring dan in de base game. Een van de dingen die je wel leert is teleportatie. Dit laat spelers zichzelf herpositioneren tijdens gevechten én tijdens exploratie. Dit werkt heel goed en de map is er ook op ingericht
Daarnaast is er nu ook de optie om een decoy van jezelf te maken. Dit kan ervoor zorgen dat net die finishing attack op jou vermeden kan worden en geeft je tijd om te healen, herpositioneren óf keihard te knallen op je nu afgeleide vijanden.
Het nieuwe wapen dat je krijgt is de Gladius en die is een stuk sterker dan het mesje uit de base game. Meer snelheid én meer schade. En heel eerlijk, de combinatie van deze drie nieuwe elementen speelt erg lekker.
Alhoewel een demo voor een uitbreiding natuurlijk niet heel veel kan vertellen, heb ik me enorm vermaakt met de 15 minuten aan gameplay die mij aan werd geboden. Ik denk dat deze uitbreiding fris is, maar de kern van de base game niet verliest.
De originele game beviel ons dus al heel goed en deze DLC brengt genoeg nieuwe elementen om het spannend te houden. Het kan niet anders dan dat dit een knaller wordt!
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Bloober Team Cronos Gamescom lazarus Preview the new dawn
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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