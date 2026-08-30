Preview | Cronos: Lazarus op Gamescom 2026

Bloober Team bestaat niet alleen uit aardige ontwikkelaars die ons gratis bier geven tijdens Gamescom, maar maken ook nog eens verdomd goede games. Zo heeft Jordy SAW: Genesis gespeeld en ook de originele review van Cronos gedaan. Vandaag kijken we echter naar de DLC van Cronos: Lazarus.

Op de valreep konden we deze game nog spelen, want we hadden eigenlijk helemaal geen tijd meer. Maar, ik ben ook de Gamescom zaterdag nog even langs Bloober gegaan en heb daar een 15-minuten lange demo van Cronos: Lazarus gespeeld. Deze DLC pakt het net iets anders aan dan The New Dawn en ik vertel je waarom.

Teleporteren kun je leren

Lazarus introduceert een aantal nieuwe elementen in deze fast-paced actie-horror titel. De uitbreiding leunt veel meer op survival mechanics en de druk die jij als speler daarbij voelt. Het resultaat is een meer intense gameplay ervaring dan in de base game. Een van de dingen die je wel leert is teleportatie. Dit laat spelers zichzelf herpositioneren tijdens gevechten én tijdens exploratie. Dit werkt heel goed en de map is er ook op ingericht

Daarnaast is er nu ook de optie om een decoy van jezelf te maken. Dit kan ervoor zorgen dat net die finishing attack op jou vermeden kan worden en geeft je tijd om te healen, herpositioneren óf keihard te knallen op je nu afgeleide vijanden.

Het nieuwe wapen dat je krijgt is de Gladius en die is een stuk sterker dan het mesje uit de base game. Meer snelheid én meer schade. En heel eerlijk, de combinatie van deze drie nieuwe elementen speelt erg lekker.

Voorlopig oordeel

Alhoewel een demo voor een uitbreiding natuurlijk niet heel veel kan vertellen, heb ik me enorm vermaakt met de 15 minuten aan gameplay die mij aan werd geboden. Ik denk dat deze uitbreiding fris is, maar de kern van de base game niet verliest.

De originele game beviel ons dus al heel goed en deze DLC brengt genoeg nieuwe elementen om het spannend te houden. Het kan niet anders dan dat dit een knaller wordt!