Minecraft krijgt path tracing via RTX Remix 1.6, Phantom Blade Zero met DLSS 4.5

NVIDIA heeft RTX Remix 1.6 uitgebracht, en deze update komt naar de grootste gamingcommunity ter wereld. Minecraft Java Edition 1.21.1 draait nu via RTX Remix met path tracing, versneld door DLSS. Je blokjeswereld krijgt daarmee ineens een flinke lichtshow.

RTX Remix is het moddingplatform van NVIDIA dat klassieke games met path tracing een compleet nieuw jasje geeft. Wie vroeger Minecraft met een shaderpack speelde op een pc die het amper trok, weet hoe lang we hier al op hopen.

Zelf aan de slag met path tracing in Minecraft

De beta bevat een voorbeeldwereld van Blockworks en een resourcepack met physically based materialen in hoge resolutie, gemaakt door NVIDIA Lightspeed Studios. Spelers kunnen die wereld gewoon verkennen, en makers kunnen hem gebruiken als startpunt voor hun eigen path-traced werelden.

Hoe je RTX Remix installeert en Minecraft ermee draait, lees je in het artikel van NVIDIA. Daar vind je ook 4K-vergelijkingsbeelden, handig als je wilt zien hoeveel verschil het echt maakt.

Phantom Blade Zero is uit, met DLSS 4.5

Ook voor Phantom Blade Zero is er nieuws. De game van S-Game is sinds 29 oktober om 03.00 uur speelbaar op Steam en in de Epic Games Store. Heb je een GeForce RTX-pc, -laptop of een RTX Spark-apparaat? Dan laat je de game nog wat extra glimmen met ray tracing en path tracing, versneld door het volledige DLSS 4.5-pakket, inclusief Ray Reconstruction en Dynamic Multi Frame Generation.

In Phantom Blade Zero speel je als Soul, een zwaardvechter die onterecht wordt beschuldigd van de moord op zijn meester. Hij is zwaargewond aan het hart, heeft nog maar 66 dagen te leven en wordt opgejaagd door de Wulin. Phantom Blade Zero staat bij ons op de redactie al heel lang hoog op het lijstje, dus lees vooral ook ons bericht over alle nieuwe info van Phantom Blade Zero.

Meer RTX-nieuws voor gamers en developers

NVIDIA had nog meer in petto. RTX Spark ondersteunt de volledige suite aan DLSS-technologieën, en DLSS 5 met 3D-Guided Neural Rendering werkt vanaf launch ook op RTX Spark, te beginnen met NBA 2K27. In de nieuwste beta van de NVIDIA-app vind je bovendien een snellere Performance Mode (Preset C) voor Frame Generation, met kleine concessies aan de beeldkwaliteit.

Developers krijgen een bijgewerkte DLSS 4.5-plugin voor Unreal Engine, het nieuwe small language model Nemotron 3.5 Bolt E4B voor AI-personages die lokaal draaien via NVIDIA ACE en de officiële release van NvRTX 5.8, de RTX-branch van Unreal Engine 5.8.

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RTX Remix 1.6 is nu beschikbaar, en daarmee kun je Minecraft Java Edition 1.21.1 met path tracing spelen. Phantom Blade Zero is sinds 29 oktober uit op Steam en in de Epic Games Store. Alle details lees je in het artikel van NVIDIA.