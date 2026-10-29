Nintendo Indie World onthult Witchbrook, Slime Rancher 2 en meer voor Switch 2

Nieuws 5 Joel Lemmrich 29 oktober 2026
Nintendo hield op 28 oktober weer een Indie World, en die zat lekker vol. In zo’n vijftien minuten kwamen games van indie developers voorbij die dit jaar en in 2027 naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch komen. Denk aan de heksen-lifesim Witchbrook, de martial arts-roguelike Tenjutsu en het vossenavontuur Kitsune: The Journey of Adashino.
Zin om meteen iets te spelen? In de Nintendo eShop staan vier demo’s klaar. Haunted Paws is een co-op avontuur voor twee spelers met puppy’s in een spookhuis. Petal Runner is een pixel-RPG met een open wereld. RACCOIN: Chaos Max Edition is een roguelike muntenschuiver, en Winds of Viridia is een actieavontuur dat tijdens de presentatie werd onthuld.
Verder is Bao Bao’s Gezellige Schoonmaakdienst sinds 28 oktober uit op de Nintendo Switch. Daarin spuit je als panda met een hogedrukreiniger alles schoon, wat klinkt als ultiem satisfying. Sword of the Sea, het surfavontuur van de studio achter ABZÛ en The Pathless, verschijnt op 29 oktober voor de Switch 2.
Multiplayerfans komen ook aan hun trekken. In Super Battle Golf gaan tot acht spelers elkaar met wapens en andere streken te lijf op de fairway. In Dumpster Gang pleeg je met z’n vieren als wasbeer kleine, onschuldige misdaden. En R.E.P.O. is een co-op horrorgame waarin je met een physics-grijper waardevolle spullen uit spookachtige locaties sleept, van breekbaar keramiek tot loodzware piano’s. Wat kan er misgaan?
Eerder dit jaar was er ook al een Indie World, die we aankondigden voor 3 maart.
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Alle games uit de presentatie vind je in de Nintendo eShop, waar je ze ook op je verlanglijst kunt zetten.
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Indie Indie World Nintendo Switch Nintendo Switch 2 Slime Rancher 2 Witchbrook
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