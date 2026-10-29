Nintendo Indie World onthult Witchbrook, Slime Rancher 2 en meer voor Switch 2

Nintendo hield op 28 oktober weer een Indie World, en die zat lekker vol. In zo’n vijftien minuten kwamen games van indie developers voorbij die dit jaar en in 2027 naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch komen. Denk aan de heksen-lifesim Witchbrook, de martial arts-roguelike Tenjutsu en het vossenavontuur Kitsune: The Journey of Adashino.

Vier demo’s om meteen te proberen

Zin om meteen iets te spelen? In de Nintendo eShop staan vier demo’s klaar. Haunted Paws is een co-op avontuur voor twee spelers met puppy’s in een spookhuis. Petal Runner is een pixel-RPG met een open wereld. RACCOIN: Chaos Max Edition is een roguelike muntenschuiver, en Winds of Viridia is een actieavontuur dat tijdens de presentatie werd onthuld.

Verder is Bao Bao’s Gezellige Schoonmaakdienst sinds 28 oktober uit op de Nintendo Switch. Daarin spuit je als panda met een hogedrukreiniger alles schoon, wat klinkt als ultiem satisfying. Sword of the Sea, het surfavontuur van de studio achter ABZÛ en The Pathless, verschijnt op 29 oktober voor de Switch 2.

Nog uit te komen in 2026

RACCOIN: Chaos Max Edition – 10 november (Switch 2)

Spirit Crossing – 16 november (Switch 2 en Switch)

Sword of the Sea – 29 oktober (Switch 2)

Indie World Games voor 2027

Slime Rancher 2 – januari 2027 (Switch 2)

Everything is Crab – 26 januari 2027 (Switch, met gratis upgrade naar de Switch 2 Edition)

Witchbrook – 28 januari 2027 (Switch 2 en Switch)

Winds of Viridia – begin 2027

HYPERyuki: Snowboard Syndicate – begin 2027 (Switch 2)

Petal Runner – 8 maart 2027 (exclusief Switch 2)

My Arms Are Longer Now – 11 maart 2027 (Switch 2 en Switch)

Dumpster Gang – maart 2027

Super Battle Golf – 25 maart 2027

Kitsune: The Journey of Adashino – lente 2027 (Switch 2 en Switch)

Finding Polka – lente 2027 (Switch)

Floor Plan: Slap Out Of It! – lente 2027 (Switch en Switch 2 Edition)

Haunted Paws – mei 2027 (Switch 2 en Switch)

Threads of Time – zomer 2027 (Switch 2 en Switch)

City of None – 2027 (Switch 2 en Switch)

R.E.P.O. – 2027 (Switch 2)

Tenjutsu – 2027 (Switch 2)

Chaos in de co-op

Multiplayerfans komen ook aan hun trekken. In Super Battle Golf gaan tot acht spelers elkaar met wapens en andere streken te lijf op de fairway. In Dumpster Gang pleeg je met z’n vieren als wasbeer kleine, onschuldige misdaden. En R.E.P.O. is een co-op horrorgame waarin je met een physics-grijper waardevolle spullen uit spookachtige locaties sleept, van breekbaar keramiek tot loodzware piano’s. Wat kan er misgaan?

Eerder dit jaar was er ook al een Indie World, die we aankondigden voor 3 maart.

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Alle games uit de presentatie vind je in de Nintendo eShop, waar je ze ook op je verlanglijst kunt zetten.