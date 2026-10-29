WWE 2K26 Ringside Pass Season 6 is er, met Royce Keys en een Street Fighter-pakket

Het zesde en laatste Ringside Pass van WWE 2K26 is beschikbaar. Season 6 brengt vier nieuwe speelbare Superstars naar de ring, namelijk Royce Keys, The Natural Disasters (Earthquake en Typhoon) en Octagón Jr. En alsof dat nog niet genoeg is, werkt WWE 2K voor het eerst samen met Street Fighter. Hadouken!

Op de Premium Track van alweer de zesde seasonpass kun je alle vier de nieuwe Superstars meteen claimen in Tier 1, dus grinden is niet nodig. Samen nemen ze 43 nieuwe moves en taunts mee. Verder krijg je nieuwe personas, waaronder AJ Styles Masked en Bray Wyatt ’23, extra onderdelen voor Create-A-Superstar en nieuwe moves zoals Hellbound, de Butterfly Destroyer en drie varianten van de Kata-Ha-Jime. Ook RXP-boosts, Island VC en MyFACTION-tokens zijn te verdienen.

Op de gratis track kan iedereen alternatieve, historische looks vrijspelen, zoals AJ Styles Retro, Rhea Ripley ’20 en Eddie Guerrero ’05. Een beetje nostalgie voor wie vroeger met SmackDown vs. Raw op de PS2 zat, dus.

Street Fighter-moves in de ring van WWE 2K26?

Het is niet de eerste keer dat Street Fighter een crossover doet, zo zagen we eerder de samenwerking met Teenage Mutant Ninja Turtles. De samenwerking in met WWE 2K26 is gebaseerd op de WWE X Street Fighter-figuren uit de Mattel Elite Collection. Je krijgt vijf Superstars in Street Fighter-looks. The Rock “Final Boss” is M. Bison, Rey Mysterio is Ryu, Bianca Belair is Cammy, Ultimate Warrior is Blanka en Dominik Mysterio is Ken.

Elk personage heeft eigen signature moves, zoals de Shinku Hadoken, Psycho Crusher, Spiral Arrow, Electric Thunder en Shoryuken. Die kun je ook gebruiken voor je eigen Create-A-Superstars. Verder zitten er unieke entrance-animaties met iconische Street Fighter-muziek in, plus 15 extra Create-A-Superstar-onderdelen van onder meer M. Bison, Ryu, Akuma, Vega en Chun-Li. Let wel op, want het pakket koop je los. Het zit niet in bestaande bundels of premium edities.

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Ringside Pass Season 6 en het WWE 2K26 X Street Fighter Elite Pack zijn nu beschikbaar in WWE 2K26. Alle details over Season 6 lees je in de Ringside Report op de officiële website van WWE 2K26.