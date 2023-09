Sims 4 EN Sims 5 nieuws aangekondigd!

De Sims heeft zojuist grote aankondigingen gedaan in een nieuwe video die ze hebben uitgebracht. Er komen namelijk 2 nieuwe Sims 4 packs, gratis base game updates en nieuws over de Sims 5!

Pack 1

Als eerste de Sims 4 “Home Chef Hustle” stuff pack. Je leest het goed, stuff packs komen weer terug naar de Sims 4! Voorheen hadden we al een keuken stuff pack, een keuken “kit” en een keuken game pack. Dat vond EA niet genoeg en daarom komen ze nu met een tweede keuken stuff pack. Gebaseerd op de teaser die we hebben gezien, kunnen we concluderen dat we een stand krijgen waar je eten kunt verkopen die je hebt gebakken/gekookt. We hebben al een “yard sale” functie in de game, dus ik ben benieuwd of dit dezelfde mechanic heeft of een totaal nieuwe gameplay.

Base game updates

Een gratis base game update die eraan zit te komen gaat over cupcakes. Je hebt geen cupcake machine meer nodig om cupcakes te kunnen bakken. Na de update kan je Sim ook cupcakes uit de oven bakken. Na 10 jaar nadat het basisspel is uitgebracht hebben ze dit eindelijk opgelost. Ook komt er een nieuwe manier van het sorteren van eten. Er zijn op dit moment teveel recepten in de UI, dus heeft de Sims hun UI geüpdate en komt er een sorteer systeem om makkelijker het recept te vinden die je nodig hebt.

Pack 2

De nieuwe pack wordt: The Sims 4 Get Busy! Het enige dat we hierover weten is dat het uitkomt ergens tussen september en december. Persoonlijk denk ik dat we eerst de stuff pack “Home Chef Hustle” krijgen binnenkort en daarna deze expansion pack rond december. In de korte preview in de video staat “Embrace the Hustle & Bustle”. Vervolgens staat er “one neighborly expansion pack”. Misschien kunnen we met onze buren activiteiten gaan doen?

Sims 5

Er is bevestigd dat de Sims 5 ook packs zal krijgen, maar dit gaat EA totaal anders doen dan bij de vorige Sims games. Een voorbeeld dat er is gegeven is, is dat het weer in de base game komt, maar EA wel een winter pack kan uitbrengen met bijvoorbeeld wintersport. Ook benoemd EA regelmatig dat Project Renee (oftewel de Sims 5) free to download is. Maar wat niet gezegd wordt is of de Sims 5 free to play is. Free to download wordt over het algemeen niet vaak gebruikt, dus hierdoor ga ik er van uit dat de game uiteindelijk niet free to play gaat zijn.

