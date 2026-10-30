Bungie hint opnieuw naar terugkeer van Destiny 1

Bungie heeft opnieuw gehint naar de terugkeer van het allereerste Destiny-avontuur. Ditmaal via een Bungie Community Update waarin ze nogmaals een boekje opendoen over de recente gebeurtenissen en de toekomst van de studio.

Sinds Bungie heeft aangekondigd te stoppen met Destiny 2 is er een hoop gebeurt. Allereerst kwam de gehele community bij elkaar om hun ongenoegen te uiten over dit besluit. Spelers gingen massaal weer aan de haal met Destiny 2 en zelfs de eerste game werd weer vaker dan ooit opgestart.

Een hele poos later kwam Bungie opnieuw in de lucht met een excuses en maakte het bedrijf bijna een volledige u-bocht. Destiny 2 gaat oude content terugbrengen en Bungie gaat toch niet stoppen met de Destiny-franchise. Gisteren maakte het bedrijf al voorzichtige de plannen voor de toekomst bekend met onder andere een teaser voor iets wat ze nu nog Destiny “legacy” noemen en een bulletpoint met een “we’re back” tagline.

Destiny 2 “Celebration’’ [Expect a new February Progress bar] We believe we need to have a celebration in Destiny 2, beyond Monument of Triumph, for the community that provides new updates for you all to enjoy. More details to come!

Destiny ‘Legacy’ [Expect a new February Progress bar] Our epic journey started over a decade ago, and the whole experience needs to be served to you all where you play today. Expect more information when we come back to you all early next year.

Redacted [TBD] Launch Ventrilo Message: ‘We’re back’



Opvallend aan bovenstaande plannen voor Destiny zijn drie dingen: nieuwe updates voor Destiny 2, de terugkeer van Destiny (het avontuur dat meer dan tien jaar geleden werd ontketent) en een derde bullet met slechts een teaser voor de toekomst. Wellicht toch wel echt een heuse Destiny 3?

Bungie verwacht de aankomende periode druk bezig te zijn met herstel en voorbereidingen. Daarom blijft het vanaf nu tot aan februari hoogstwaarschijnlijk even stil en komen ze ergens begin 2027 terug met een update.