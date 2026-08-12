Phantom Blade Zero laat veel meer informatie zien

Phantom Blade Zero staat al sinds het allereerste moment voor velen op de redactie op nummer 1 van meest geanticipeerde games. Tweemaal hebben we de game op Gamescom mogen testen en bijna is die voor iedereen thuis te spelen. Er is veel nieuwe informatie over de game vrijgegeven die je moet checken!

Een supergepolijste game dat waren de woorden die we het spel gaven vorig jaar op Gamescom. Toch is de game in die tijd even uitgesteld met een maandje, maar nu is het dan eindelijk bijna zover: Phantom Blade Zero komt eraan. En dat wil ontwikkelaar S-Game, maar dan ook wat graag laten weten met de enorme informatiedump die vandaag naar buiten is gekomen. Laten we er snel induiken!

Phantom Blade Zero

Ik denk dat we maar gelijk met het grootste nieuws in huis moeten vallen. Er is namelijk een elf minuten durende video als een bom op ons gedropt met allerlei nieuwe informatie en gameplay. We kunnen er ontzettend veel woorden aan vuil maken, maar je kunt denk ik gewoon beter de video hieronder bekijken:

Tijdens de video zijn dus verschillende zaken bekendgemaakt, waaronder het nieuws dat de motion capture wordt verzorgd door Donnie Yen!

Een ander opvallend stuk dat naar buiten is gebracht, is de prijs voor het spel. Deze gaat namelijk 69,99 kosten voor de standard editie op de PSN-store. Maar dat was nog niet al het nieuws dat de ontwikkelaar met ons te delen had vandaag.

State of Play

Net zoals ons lijkt Sony het wel te zien zitten in Phantom Blade Zero, want het spel krijgt een heuse State of Play op maandag 17 augustus. De molen voor het nieuws lijkt dus echt vol op te draaien voor het bedrijf nu en wij kunnen niet wachten om het volledige product uiteindelijk te mogen gaan spelen!