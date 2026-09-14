Alles over World of Warcraft: Forever van BlizzCon 2026

Na de aankondiging van World of Warcraft: Forever tijdens de openingceremonie van BlizzCon 2026, werden er het gehele weekend deep dive panels gehouden, wij hebben alles gekeken en geven jou de highlights!

WoW: Forever, of Classic+, wordt de nieuwe thuisbasis voor World of Warcraft-fans en nieuwe fans. Het wordt een volwaardige, permanente versie van World of Warcraft met een blijvende level cap van 60. Het gaat bestaan naast Classic en Modern WoW en laat de geschiedenis een volledig andere richting inslaan. In de basics, wat krijgen we?

Duizenden nieuwe quests;

Tijdvriendelijke MMO zonder gear en level grind;

Nieuwe zones, raids en dungeons;

Nieuwe race, de Skyborne;

Een andere route vanaf Vanilla WoW;

Moderne technieken naar een oude MMO.

Een frisse start en een nieuw begin

Het verhaal speelt zich af na de gebeurtenissen van Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom en vóór Molten Core. Vanaf dat uitgangspunt hoeft Forever echter niet de geschiedenis van het oorspronkelijke WoW te volgen. Blizzard krijgt daarmee de vrijheid om oude mysteries alsnog uit te werken en locaties te bezoeken die spelers in Vanilla wel op de kaart zagen, maar nooit daadwerkelijk konden verkennen.

Die keuze vormt de basis van het hele project: niet opnieuw Burning Crusade, Wrath of the Lich King en de andere expansions doorlopen, maar onderzoeken wat Azeroth had kunnen worden als Blizzard vanuit Vanilla een andere kant op was gegaan.

Forever lanceert op 4 november 2026 en is inbegrepen bij een normaal World of Warcraft-abonnement of Game Time. De beta begint al op 17 september. Voor die beta heb je een van de betaalde versies nodig, zoals je hier kan zien.

Nieuwe gebieden

Spelers krijgen nieuwe en uitgebreide gebieden, waaronder Zephras Isle, Mount Hyjal, Riverglades en Shen’dralas. Sommige daarvan vullen letterlijk gaten in de oorspronkelijke wereldkaart.

Voor veteranen is Mount Hyjal waarschijnlijk het bekendste voorbeeld. Het gebied was in het oorspronkelijke WoW al aanwezig achter de schermen, maar werd nooit een volwaardige Vanilla-zone. Forever kan dergelijke locaties eindelijk invullen zonder dat Blizzard daarbij gebonden is aan wat er jaren later in de oorspronkelijke tijdlijn mee gebeurde.

De aanpak lijkt bewust anders dan die van een traditionele expansion. Blizzard bouwt geen compleet losstaand continent waar iedereen naartoe verhuist, maar stopt nieuwe avonturen tussen en naast de gebieden die spelers al kennen. Dat betekent ook dat een reis door bijvoorbeeld Elwynn Forest, Redridge Mountains of Darkshore uiteindelijk naar nieuwe plekken en verhalen kan leiden.

De Skyborne

Deze nieuwe elfen leven op Zephras Isle, waar spelers van level 1 tot ongeveer level 12 een eigen starting experience krijgen. Hun architectuur combineert klassieke Warcraft-elementen met invloeden van Skywall en de elementaire kant van Azeroth.

Opvallend is dat de Skyborne zich bij beide facties kunnen aansluiten. Bij het aanmaken van het personage kiest de speler Alliance of Horde.

Die keuze heeft ook gevolgen voor de beschikbare classes. Horde Skyborne kunnen Shamans worden, terwijl Alliance Skyborne toegang krijgen tot Mage. Beide varianten kunnen daarnaast onder andere Warrior, Hunter, Rogue en Druid spelen.

Blizzard heeft zelfs unieke Druid-vormen voor de Skyborne gemaakt, naast eigen racials, stemmen, dansen en character customization.

Classes en talents

Forever houdt tegelijkertijd niet alle beperkingen uit Vanilla heilig. Blizzard heeft verschillende nieuwe race-classcombinaties aangekondigd. Onder andere Undead Paladins, Gnome Priests en Human Hunters worden mogelijk.

Dat is interessant omdat juist zulke beperkingen jarenlang onderdeel waren van de identiteit van Classic. Blizzard lijkt echter onderscheid te maken tussen elementen die daadwerkelijk bijdragen aan de Classic-ervaring en historische beperkingen die tegenwoordig weinig toevoegen.

Het doel lijkt te zijn dat specs hun klassieke identiteit behouden, terwijl talentkeuzes interessanter worden en meer builds daadwerkelijk bruikbaar zijn. Blizzard wil dus geen Retail-versies van classes terugplaatsen in Classic, maar onderzoeken wat bijvoorbeeld een Vanilla Paladin, Druid of Shaman had kunnen worden als Blizzard destijds meer tijd had gehad om hun verschillende rollen uit te werken. Vooral Paladin wordt enorm uitgelicht.

Belangrijk om te onthouden, is dat Forever écht de trage en tactische combat behoudt uit Vanilla en dit zal ook niet gaan veranderen met de komst van content in de nabije toekomst.

Nieuwe dungeons & raids

Blizzard heeft negen nieuwe dungeons bevestigd, waarvan verschillende gebaseerd zijn op plekken waar Classic-spelers al jarenlang over speculeren.

De lijst bevat onder meer Hall of Thanes onder Ironforge, Ruins of Lordaeron, City of Dalaran, Blackmaw Hold, Drowned City, Krol’dok Stronghold, Alcaz Prison en Shaper’s Terrace, plus een mysterieuze excavation-site boven Whelgar’s Excavation.

De eerste nieuwe raids openen op 9 december, iets meer dan een maand na de release. Daarna staan nog meer raids, dungeons, PvP-content, world content en quests op de planning. Ook heeft Blizzard al een vernieuwde versie van een iconische raid aangekondigd voor een latere update.

Account wide beloningen en transmog

In plaats van leveling te behandelen als een obstakel dat je eenmaal overwint voordat het ‘echte spel’ begint, probeert Forever er een vorm van permanente progressie van te maken. Dat idee komt het duidelijkst terug in het nieuwe Legacy-systeem.

Legacy draait om uitdagingen tijdens verschillende onderdelen van de game. Blizzard toonde categorieën voor Classes, Trade skills, PvP, Adventure, Dungeons en Raids. Door doelen te voltooien verdienen spelers Legacy Points en worden voordelen voor andere personages vrijgespeeld.

Transmog gaat ook anders werken. Een belangrijke hierin is dat armor classes en transmog meer hand in hand gaan zijn. Je kan als Plate gebruiker ook alleen maar Plate transmog gebruiken, zo blijven die armor classes relevant en herkenbaar.

Maar, misschien nog leuker is dat transmog rolling verleden tijd gaat zijn. Zodra een item dropt in een dungeon, raid of tijdens overworld content , krijgt iedereen in de party of squad die transmog ook.

Kamperen, altijd gezellig

Camping is een nieuwe feature die perfect past bij de uitdaging van Vanilla content. Het klinkt op papier klein, maar laat goed zien waar Blizzard met Forever naartoe wil. Camps zijn sociale plekken waar spelers samenkomen en gebruikmaken van onder andere professions en buffs.

Het achterliggende idee lijkt rechtstreeks voort te komen uit een van de belangrijkste verschillen tussen Classic en Modern WoW: in Classic heb je andere spelers vaker nodig.

Een Mage die water maakt, een Warlock die spelers summon’t of een crafter die iets maakt, levert kleine sociale interacties op. Geen daarvan is revolutionair, maar samen zorgen ze ervoor dat een server als een gemeenschap kan voelen.

Nieuwe grafische technieken

Spelers kunnen kiezen voor klassieke character models of vernieuwde HD-modellen. Ook de wereld krijgt subtiele renderingverbeteringen. Blizzard noemt bijvoorbeeld stromend water in Elwynn Forest, mist boven Darkshore en maanlicht dat door de bomen van Ashenvale valt.

Het doel is niet om Azeroth volledig opnieuw te ontwerpen. De silhouetten, kleuren en oorspronkelijke art direction moeten herkenbaar blijven. Maar, door gebruik van moderne technieken kunnen scenes een volledig nieuw leven krijgen.

Hardcore krijgt een eigen plek

Blizzard bevestigde tijdens het aparte Hardcore-panel dat Hardcore ook naar Forever komt, maar niet meteen op 4 november. Hardcore krijgt een afzonderlijke launch en behoudt belangrijke principes van de huidige modus. Eén leven blijft één leven.

Forever introduceert tegelijkertijd interessante aanpassingen. De Hardcore-economie en Auction House worden gescheiden van andere rulesets. Ook werkt Blizzard aan waarschuwingen rond zogenaamde world refreshes, zodat een technische verandering in de wereld niet onverwacht een Hardcore-personage in een dodelijke situatie achterlaat.

Een realm voor iedereen

Nu we het toch hebben over dat hardcore een eigen server krijgt. Realms verdwijnen! Dat betekent dat jij ten alle tijden je vrienden kan opzoeken. Servers worden ingedeeld op speelstijl, normaal, PvP etc. Dit betekent dat je bij mensen terecht gaat komen die hetzelfde doel hebben, dat jij zelf ook hebt.

De beta zal het zeggen

Blizzard is zeker van hun zaak en laat betalende spelers tot level 30 spelen in de beta, die duurt van 17 september tot en met 21 oktober 2026. Met de volledige launch op 4 november 2026!

Ga jij aan de slag met WoW: Forever? Laat het ons weten!