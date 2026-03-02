Indie World aangekondigd voor 3 maart

Nintendo heeft een nieuwe Indie World presentatie aangekondigd. Deze wordt op 3 maart 2026 uitgezonden en gaat om exact 15:00 van start. De presentatie duurt ongeveer 15 minuten.

In de Indie World presentaties blikken we op een aantal indie parels die onderweg zijn naar de Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2. Meestal gaat het om titels die binnenkort al speelbaar zijn en vaak heeft Nintendo een indie titel achter de hand die vlak na de presentatie al via de eShop te koop is.

De presentatie van 3 maart begint om 15:00 en duurt 15 minuten. Deze wordt uitgezonden via het Nintendo-kanaal op YouTube. Nog even terugblikken op de highlights van de voorgaande indies-showcase?