Street Fighter 6 krijgt crossover met Teenage Mutant Ninja Turtles

Vanaf morgen, 8 augustus 2023, zal het universum van Street Fighter 6 en de Teenage Mutant Ninja Turtles fuseren. Tijdens deze crossover zijn er allerlei customisation mogelijkheden bijgekomen in het thema van de series. Items zoals outfits, emotes, titels, stempels én geluidseffecten zullen beschikbaar zijn in Street Fighter 6.

De crossover werd aangekondigd op EVO 2023 door middel van een korte teasertrailer. Helaas komen de personages zelf niet naar de game en zullen zij niet speelbaar worden. Wel lijkt er met de aanpasbare items wel genoeg gedacht te zijn aan de fans.

Cowabunga! Scarf down that slice of pizza to prepare for the @TMNT x #StreetFighter6 collaboration on August 8.

🍕 Get radical gear, emotes, stamps, and more cosmetic options for your custom avatar! pic.twitter.com/V11cDOMZPk

— Street Fighter (@StreetFighter) August 7, 2023