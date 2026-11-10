Marathon krijgt grootste update ooit in december met Symbiosis

Nieuws 11 Jordy Gerritse 10 november 2026
Symbiosis is de grootste contentdrop die Marathon gezien heeft en deze update verschijnt op 8 december 2026, na enkele weken te zijn uitgesteld. Symbiosis krijgt een gloednieuwe PvE-mode, een Deathmatch PvP Beta, sociale hub, nieuwe wapens, nieuwe shell en nog veel meer.
Bungie is hard aan het werk om Marathon bestaansrecht te geven. Na positieve ontvangst van de media scoort de game minder goed bij het publiek. Veel spelers zijn al gestopt met spelen, waardoor de selecte groep die nu nog dagelijks opstart ook geen nieuwkomelingen meer verwelkomt door het grote verschil in vaardigheden en spelkennis. Symbiosis moet daar verandering in brengen met onder andere een gloednieuwe PvE-mode, waarin je geen andere spelers tegenkomt. Ook krijgen we in de korte teaser van deze nieuwe mode een glimp van unieke en speciale aanvallen die runners kunnen gebruiken.
Symbiosis ziet vanaf 8 december in ieder geval het volgende:
Van 8 tot 15 december is Marathon gratis speelbaar, waardoor iedereen alles wat Symbiosis te bieden heeft mag spelen. Zodra je de game koopt, behoud je je voortgang na 15 december. Spelers kunnen tijdens de launch van Symbiosis ook unieke beloningen vrijspelen via het Crew Up-event. Om hier aan mee te doen, moet je een speciale codex-entry vrijspelen door de volgende code te verzilveren via Bungie.net/redeem.
DMA-T7Y-XJL
Samenvatting
Tagged as:
Bungie extraction Marathon Symbiosis
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
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