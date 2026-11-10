Background

Marathon krijgt grootste update ooit in december met Symbiosis

Nieuws 11 Jordy Gerritse 10 november 2026

Symbiosis Marathon

Symbiosis is de grootste contentdrop die Marathon gezien heeft en deze update verschijnt op 8 december 2026, na enkele weken te zijn uitgesteld. Symbiosis krijgt een gloednieuwe PvE-mode, een Deathmatch PvP Beta, sociale hub, nieuwe wapens, nieuwe shell en nog veel meer.

Bungie is hard aan het werk om Marathon bestaansrecht te geven. Na positieve ontvangst van de media scoort de game minder goed bij het publiek. Veel spelers zijn al gestopt met spelen, waardoor de selecte groep die nu nog dagelijks opstart ook geen nieuwkomelingen meer verwelkomt door het grote verschil in vaardigheden en spelkennis. Symbiosis moet daar verandering in brengen met onder andere een gloednieuwe PvE-mode, waarin je geen andere spelers tegenkomt. Ook krijgen we in de korte teaser van deze nieuwe mode een glimp van unieke en speciale aanvallen die runners kunnen gebruiken.

Symbiosis ziet vanaf 8 december in ieder geval het volgende:

  • Extraction (PvE Mode met roguelite-elementen)
  • Perimeter map-update met aanpassingen en uitbreidingen
  • Limbo (social space met verschillende activiteiten, waaronder een shooting range)
  • Flash boosts (nieuwe modifiers en upgrades die tijdelijk lijken te zijn)
  • Nieuwe Shell: Bishop
  • Nieuwe wapens: Maverick, Throwing Knife, Flamethrower, hack grenade)
  • Deathmatch PvP Beta

Speel een week gratis

Van 8 tot 15 december is Marathon gratis speelbaar, waardoor iedereen alles wat Symbiosis te bieden heeft mag spelen. Zodra je de game koopt, behoud je je voortgang na 15 december. Spelers kunnen tijdens de launch van Symbiosis ook unieke beloningen vrijspelen via het Crew Up-event. Om hier aan mee te doen, moet je een speciale codex-entry vrijspelen door de volgende code te verzilveren via Bungie.net/redeem.

DMA-T7Y-XJL

Samenvatting

 

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation