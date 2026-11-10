Aflevering 31 | Fluitend naar het verleden, Ocarina of Time

Verdient de Switch 2-remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time echt een 96 op Metacritic, of speelt nostalgie mee? Sam, Jordy en Dave bespreken wat er nieuw is, waarom de relatief kleine wereld toch groots aanvoelt en hoe de oldschool Zelda-games zich verhouden tot Breath of the Wild en Tears of the Kingdom.

Ocarina of time, tijdloos met overtuigingskracht

Jordy speelde het origineel en noemt het een tijdloze klassieker. Dave, is naar eigen zeggen een Switch-hater, speelt het voor het eerst en stoort zich aan de dialogen die niet zijn ingesproken in Ocarina of Time.

Daarna gaat het over remakes als trend, van The Witcher 3 Remastered tot Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Mag een remake meedingen naar Game of the Year, en wanneer gaat hij ten koste van nieuwe games? Ook noemen we onze favoriete remakes en remasters, van Mass Effect Legendary Edition tot Demon’s Souls. Daarnaast krijgen Jordy en Dave één minuut om Sam over te halen de remake op de Switch 2 te spelen. Weten ze hem te overtuigen?

Hot Take van de week: “Metacritic doet meer kwaad dan goed.” Dave en Jordy zijn het ermee eens en wijzen op de weging van grote sites, bonussen die aan een minimale score hangen en cijfers die weinig zeggen zonder de review erbij. Sam is het oneens: hij speelt een game die hem interesseert, ook als die op Metacritic laag scoort.

Wat vinden jullie van deze remake? Blijft het nog steeds de grote al dan niet grootste Nintendo classic? Laat het ons weten in de comments! Check ook vooral ook onze andere intheGame Podcast episodes!