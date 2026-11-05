Review | SteelSeries Rival Pro Mini

Déjà vu? Dat lijkt maar zo. Eerder bespraken we de nieuwe line-up van de SteelSeries-gamingmuizen al. De Rival Pro en de Sensei Pro. Eentje vooral ergonomisch en de ander symmetrisch, maar beide ontworpen volgens dezelfde principes met nieuwe technologieën. Vandaag kijken we naar een iets kleinere variant van de Rival, namelijk de SteelSeries Rival Pro Mini.

Tijdens Gamescom 2026 mochten we voor het eerst kennismaken met de nieuwe line-up van SteelSeries. Nieuwe muizen, toetsenborden, samenwerkingen en nog veel meer. Maar de aankondiging die de meeste indruk op ons maakte, was de nieuwe controller en de muizen. SteelSeries innoveert met de nieuwe line-up en zorgt voor een bepaalde standaardisatie binnen zijn eigen merk, waardoor het eigenlijk alleen maar aantrekkelijker is geworden om meer van SteelSeries in huis te halen. Het antwoord is heel simpel: draadloos, maar nooit een lege batterij en nooit meer een kabeltje in je favoriete accessoires. En dat allemaal met een naadloze verbinding. SteelSeries trapte hiermee af met hun indrukwekkende Arctis Nova Pro Omni en zet dit nu langzaam door in de rest van hun producten. Waaronder de Sensei- en Rival-muizen.

Welkom terug, Rival

De oplettende lezer boven de dertig heeft misschien al opgemerkt dat de namen Rival en Sensei bekend voorkomen. Deze twee muizen zijn namelijk best oude SteelSeries-modellen en SteelSeries brengt deze terug in een modern jasje, maar wel met een vertrouwd gevoel. De Rival Pro Mini is niet opeens een muis met een heel arsenaal aan knoppen of macro-opties. Het is een beetje de muis die je je kunt herinneren, maar dan verfijnd tot in de fijnste details voor een muis die vertrouwd en betrouwbaar aanvoelt. Daar hangt dan ook wel een premium prijskaartje aanvast. Maar voor die investering krijg je wel een muis die je niet in de steek laat tijdens het spelen, tenzij je vergeet om op tijd de batterij te wisselen, want je krijgt twee oplaadbare batterijen bij de muis die elk 16 uur meegaan. Dat klinkt weinig en dat is het ook wel, maar binnen 20 seconden heb je je batterij ook weer gewisseld en kun je er weer 16 uur tegenaan.

Changing Mags

Net als in een first-person shooter ben je met het verwisselen van de batterij net zoveel tijd kwijt als het wisselen van een LMG-magazijn in je shooter naar keuze. Je hebt dus een downtime van zo’n 20 seconden per 16 uur speeltijd. Dat klinkt niet slecht, toch? Het is een heel erg fijn systeem waar we waarschijnlijk veel meer voorbeelden van gaan zien in de aankomende jaren, dankzij de nieuwe Europese wetgeving. SteelSeries sorteert voor en pioniert op dit gebied, wat misschien ook wel een beetje typisch SteelSeries is, alhoewel, dat kunnen de oude rotten van dertig plus beamen.

We hebben al redelijk wat innovaties op het gebied van gaming peripherals te danken aan SteelSeries en het lijkt erop dat we daar nu weer een aantal aan mogen toevoegen. Waaronder de gebruiksvriendelijke en verwisselbare batterij die je oplaadt in een charging station, dat tevens dient als supersnel synchroniserende “dongle” voor je draadloze muis.

They see me Polling

En met supersnel bedoel ik dan ook echt supersnel. True 8K Polling over Ultra Wideband, of UWB. UWB is een nieuwe frequentie die veel sneller ververst dan 2,4GHz. Dit betekent dat jouw apparaat duizenden keren vaker per seconde informatie doorgeeft aan je computer. Hierdoor voelt je muis responsiever aan en zijn alle bewegingen die je doet veel nauwkeuriger en sneller. Soms zit het verschil tussen leven en dood in een fractie van een seconde en SteelSeries probeert met UWB om al die fracties van seconden te laten werken in jouw voordeel. Over de werking in de praktijk kun je discussiëren, maar alle beetjes helpen.

Het andere grote voordeel van UWB is dat het, zoals ik net al zei, werkt via een andere frequentie. Het opereert dus niet op de 2,4 GHz-frequentie waar je headset, toetsenbord, airco, lampen en misschien wel je broodrooster op werkt. Hierdoor ervaar je in gebruik op dit moment geen enkele storing of ruis met de SteelSeries Rival Pro Mini of de andere nieuwe SteelSeries-muizen. Vergelijk het voor het gemak even met een drukke snelweg, waar jouw muis niet overheen moet om op tijd op werk te komen. Zelfs met die drukke snelweg kom je meestal wel op tijd op je werk, maar soms ligt er nog iemand half te slapen, waardoor de rest daar last van heeft. Met de SteelSeries-muizen op UWB cruise je dus lekker door. Ook hier kun je je afvragen of het echt een groot verschil is, maar als je dus weleens merkt dat je draadloze apparaten last lijken te hebben van lag, komt dat misschien door die overbelaste 2,4 GHz-frequentie in je buurt.

Comfortabel, licht en lekker simpel

Verder wil ik je eigenlijk niet meer lastigvallen met technische informatie over 42K DPI, 800 IPS en de standaard programmeerbare knoppen en instelbare DPI via SteelSeries GG. Er zijn al twee reviews geschreven die daar ook al op induiken (Rival Pro / Sensei Pro). Wat ik je wel kan vertellen, is dat ik een groot fan ben geworden van de Mini. Ik prefereer iets kleinere muizen, omdat ik graag contact blijf houden met de muismat. Zo heb ik persoonlijk de muis het meest onder controle. Dit is uiteraard voor iedereen persoonlijk, maar als je de Rival of Sensei dus iets te groot vindt, past de Rival Pro Mini of Sensei Pro Mini misschien beter bij je.

De ergonomische vorm, het iets kleinere formaat en het lichte gewicht van 42 gram maken dit een hele fijne muis voor dagelijks gebruik en zelfs een fijne muis als je veel moet reizen. Je hebt namelijk altijd wel een volle batterij, waardoor je nooit echt ergens buitenshuis in een ongemakkelijke situatie terechtkomt waarbij je muis een lege batterij heeft.

Ook de software is lekker simpel

Het lekkere simpele ontwerp trekt zich door in SteelSeries GG, de app waarmee je de Rival Pro Mini kunt fijnstellen op je pc. Wat mij betreft een iets zwakker aspect aan deze muis. Je vindt hier alle verachte instellingen voor DPI, knopinstellingen en speciale powermanagementtools om het meeste uit de batterij te halen, of juist al je batterij met maximale kracht in te zetten voor optimale performance. Er zitten ook verschillende toggles en opties in de software om sensitivity van je vorige muis over te nemen en om outliers in acties weg te filteren, waardoor je niet per ongeluk uitschiet met bepaalde acties.

Je hebt dus genoeg gereedschap ter beschikking om dat betrouwbare en vertrouwde SteelSeries-gevoel te waarborgen, maar het blijft wel allemaal erg binnen de lijntjes. Ik heb in de software ook geen optie gevonden om een melding te krijgen als de batterij van de muis bijna leeg is. Dit wordt middels het led-lampje op de muis en dock aangegeven, maar als je helemaal in je game zit, kijk je daar niet naar en valt de muis wellicht uit. Ook hier had ik dus wat meer “veiligheidsopties” gezien, waardoor je op tijd de batterij van de muis verwisselt.

Verdict

De SteelSeries Rival Pro Mini is een klein en fijn apparaatje dat je direct een betrouwbaar gevoel geeft. Het is eenvoudig in gebruik en geeft je een systeem waardoor je altijd een opgeladen batterij hebt. In gebruik is het een van de soepelste muizen die ik heb getest. Hier lijken alle facetten toch in harmonie samen te werken voor een muis die voelt als een warm mes dat door boter snijdt. De ruisloze verbinding, het lichte gewicht en de snelle verversing van je acties. Als je bereid bent om te investeren in een muis waar je op kunt vertrouwen, is de Rival Pro Mini wellicht degene die je moet hebben.