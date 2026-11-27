Razer komt met en ongebruikelijke samenwerking. Vooralsnog is deze samenwerking met real-life antivirus merk Durex alleen aangekondigd voor China, maar we wilde deze aparte samenwerking wel al even met je delen.

“Work hard, play harder”, ja, ze hadden bij Razer absoluut de lolbroek (of geen broek) aan toen ze deze samenwerking aan het opzetten waren. In China verschijnt binnenkort een exclusieve samenwerking tussen het gamingmerk en Durex. De samenwerking brengt een speciale bundel naar de markt met twee Limited Edition condooms en een bijpassende muismat. Wat denk jij? Gaan de Chinese gamers deze condooms sealed laten, of gaan ze uitgepakt worden?

Work hard, game harder – Razer x Durex (China exclusive) https://t.co/3iPBFRQGyF — R Λ Z Ξ R (@Razer) November 24, 2026

Het is niet de eerste keer dat Chinese Razer-fans voorzien worden van exclusieve bundels en collecties. Pasgeleden verscheen er nog een exclusieve Pokémon pixelcollectie in China met verschillende producten die artwork bevatten van Pokémon, geïnspireerd op de originele Game Boy Pokémon sprites.

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