CINDER CITY krijgt in december een grotere Closed Alpha Test

Heb je de Pre-Alpha Test van CINDER CITY in augustus gemist? Geen probleem, want er komt een nieuwe kans. NC (voorheen NCSOFT) houdt van 4 tot en met 6 december 2026 een flink uitgebreide Closed Alpha Test op Steam.

CINDER CITY is de cinematische sci-fi shooter van BIG FIRE GAMES, die we eerder al speelden op Gamescom 2025. Je overleeft in een wereld waarin zelfs de Cinderknights, het heldhaftige militaire team uit de game, uit elkaar zijn gevallen. Er zijn dus geen helden meer om de boel te redden. Jij verzamelt grondstoffen, maakt je eigen munitie, bouwt en repareert wapens en werkt samen met anderen om te overleven.

Spelers waren in de Pre-Alpha te spreken over de wereld, de graphics en de gunplay. Wel klaagden veel mensen over te weinig resources en een moeilijke on-boarding. Het team heeft van bijna 3.000 spelers feedback geanalyseerd en de problemen aangepakt die het vaakst terugkwamen. Lead designer Jun-ha Lee gaf toe dat de systemen in de vorige test niet goed genoeg werden uitgelegd.

Meer ammo, slimmere enemies

Zoals de koptekst al zegt, dit zie je voornamelijk terug in de nieuwe build. Er zijn guide missions die je leren hoe je ammo maakt, wapens repareert en gear craft. Munitie valt gemiddeld ruim 30% vaker en gunpowder, het belangrijkste ingrediënt voor ammo, ook. Schakel je een enemy uit die aan het herladen is met een melee-aanval of execution? Dan krijg je zijn ammo. En sta je helemaal droog, dan kun je via nieuwe supply missions bij NPC’s in de grote hubs weer gear halen.

De proloog is na bijna een jaar A/B-testen ook rustiger opgebouwd. De open wereld is juist pittiger geworden. Nieuwe vijanden zoeken naar je als je je verstopt en proberen je zelfs te flanken. Verder zijn er een shoulder swap (waar spelers om vroegen), betere slides en duidelijkere melee-gevechten.

CINDER CITY wordt vier keer zo groot

Er komt ook flink wat nieuwe content bij. Naast Seolleung Sewage Control Station uit de Pre-Alpha zijn er twee nieuwe squad dungeons: Yeoksam Grand Building, waar je Hydes tegenkomt, en Chamber Zero, vol met creatures. Dankzij nieuwe save points in dungeons hoef je niet meer helemaal opnieuw te beginnen. Het verhaal gaat door tot en met Hoofdstuk 3, waarin je ontdekt wie de verrader is en het spoor volgt van Joi, de vermiste dochter van hoofdpersonage Seven.

De open wereld groeit van 1,2 bij 1,2 kilometer naar 2,4 bij 2,4 kilometer, met de gebieden Yeoksam, Seonjeongneung en Nonhyeon. Dat is vier keer zo groot, met meer dan drie keer zoveel side missions en een nieuwe field boss: de Rampage Mech. Na eerdere trailers kun je dus straks echt zelf de straten van CINDER CITY verkennen.

Zo meld je je aan

Aanmelden kan vanaf vandaag tot en met maandag 30 november via Firstlook.gg. De test is beschikbaar in Noord-Amerika, Europa en Azië, dus ook Nederlandse spelers kunnen meedoen.

De nieuwe developer-video bekijk je hieronder.

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De Closed Alpha Test van CINDER CITY loopt van 4 tot en met 6 december 2026 op Steam. Via de Steampagina kun je je aanmelden voor de test.