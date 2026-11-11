Review | SteelSeries Sensei Pro Mini

Wat wellicht dubbelop voelt na het reviewen van de SteelSeries Sensei Pro, verdient alsnog een eigen plek op onze website met de Sensei Pro Mini. Deze versie is bedoelt voor degene met een andere palmgrip, of voor de kleinere handjes onder ons. Spoiler alert: ik ben een van die personen met net iets te kleine handen voor de grotere broer van de Sensei Pro Mini. Is de mini versie misschien de juiste voor jou?

Over de Sensei Pro, Rival Pro én Rival Pro Mini waren we al dik tevreden. Allemaal topklasse muizen met unieke features, een strak design én een fantastische speelervaring. De Sensei Pro Mini maakt deze familie van vier af. Het is in essentie gewoon een kleinere versie van de Sensei Pro. Er zal dus aardig wat herhaling aanwezig zijn in deze review. Desalniettemin kan het zo zijn dat deze variant juist dé versie voor jou is. Ik dacht altijd dat ik grote handen had, blijkbaar is dat iets dat een man graag wilt. Deze muis heeft echter bewezen, dat de mini-variant toch beter past bij zowel mijn hand, als mijn palmgrip. Ik vind het namelijk fijn als ik tussen mijn hand en muis wat speling heb, ook wel de ‘claw grip’ genoemd. Dit geeft mij een zekerder gevoel in bijvoorbeeld shooters, en een vrijer gevoel in een MMORPG. Maar goed, genoeg over mij, we hebben een muis om te bespreken!

Design en bouwkwaliteit

Zoals ik al aangaf; de Sensei Pro (Mini) is een enorm strak ontworpen muis met een stevige bouwkwaliteit en een coating die mij enorm bevalt. Hij trekt vingerafdrukken aan alsof het de CIA is, maar daarbuiten is het wel een enorm fijne muis om onder je handpalm te hebben.

De Sensei Pro heeft een symmetrische vorm, waar de Rival Pro vooral ergonomisch is. Als iemand die liever met een symmetrische muis speelt, is dit voor mij de fijnere van de twee modellen. Combineer dit met een mini-variant die net iets beter bij me past en ik heb mijn perfecte muis gevonden.

Het ontwerp is verder iconisch: zwart met oranje tinten. De muis is daarmee eentje zonder gekke lichteffecten of over-de-top honeycomb designs en kiest voor een strak ontwerp. Het SteelSeries logo pakt een kleine spotlight op de bovenkant van het ‘kontje’.

Eindeloze batterij

Wat nog steeds de meest toffe feature van deze muis is, blijft toch de basestation die erbij komt. Dit station zorgt voor een enorm stabiele verbinding zonder haperingen en met ware 8k polling, draagt een extra batterij voor eindeloos gebruik én laat zien in welk profiel je speelt door middel van RGB-kleuren.

Vooral die verwisselbare batterijen zijn geweldig. Je krijgt er twee in de doos en je kan constant blijven wisselen tussen de batterij onder in je muis en die bovenop het basisstation. Een ware levensredder, als ik het zo mag noemen. Het is niet direct de betere oplossing tegenover een charging dock, maar wel eentje die beter aansluit bij iemand die thuis werkt én gamet op hetzelfde plekkie.

Prestaties als geen ander

De TrueMove 42k Pro-sensor is een enorm flexibele sensor qua DPI, lift-off distance, als polling rates. Je kan in de software alles instellingen, zodat je daarna alles on-board kan wisselen met een knopje bovenop het basisstation of onderop je muis. Denk aan het wisselen van DPI binnen een profiel, of juist het wisselen van profielen.

Hiermee krijg je dus een enorme high-end muis-ervaring, die voor elk soort mediaconsumptie werkt; gamen, content creatie of werk. Een muis die fijn werkt in shooters, MMO’s en elk ander soort game, zonder enig gebrek aan performance.

Enorm fijne software

Zoals ik in mijn Sensei Pro review al aangaf, is software vaak een zwak punt bij peripherals. Maar, SteelSeries pakt hier juist kansen. Ze steken meer moeite in hun software, zowel visueel als qua gebruikersgemak.

De app is namelijk enorm fijn in gebruik en stelt je vrijwel nooit teleur. Je kan alles makkelijk instellen, zodat je achteraf de software eigenlijk niet meer nodig hebt buiten het updaten van je muis.

Je kan alles instellen: lift-off distance, DPI, polling, profielen, kleuren en natuurlijk power settings of custom keybinds. Oprecht een van de chillste stukjes software die ik heb mogen testen door de jaren.

Verdict

De SteelSeries Sensei Pro Mini is, net zoals z’n grotere broer, een enorm lekkere high-end muis. Hij kost wat, maar dan krijg je ook wat. Laag gewicht, lekkere vorm en fit, rijk aan features en presteert als geen ander.

De Mini variant is voor degene die houdt van claw grip, of kleinere handen heeft. Je zal een beetje in je buidel moeten tasten voor deze muis, maar dan zul je ook voor langere tijd geen andere muis meer nodig hebben!