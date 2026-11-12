Romancing SaGa 3: Destinies United verschijnt eerder

Dat is nog eens een fijne verrassing. Square Enix brengt Romancing SaGa 3: Destinies United eerder uit dan gepland. De remake van de klassieke turn-based RPG verschijnt nu op 4 februari 2027 in plaats van 16 februari.

Speelde je Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven? Dan weet je ongeveer wat je kunt verwachten in deze Square Enix game. Volgens producer Shinichi Tatsuke is er veel aandacht gegaan naar het verbeteren van het Free-Form Scenario-systeem uit het origineel. Ook moesten de acht hoofdpersonages aansprekender worden en het verhaal makkelijker te volgen. De snelle gevechten en toegankelijke systemen uit Revenge of the Seven zijn gebleven.

Eens in de 300 jaar gaat het mis

Het verhaal speelt zich af in een wereld die in de greep is van de Rise of Morastrum. Deze kosmische cyclus komt eens in de 300 jaar terug en kost iedereen die in dat jaar geboren wordt het leven, op één overlevende na: het Child of Destiny. Iets meer dan twaalf jaar na de vorige ramp zijn de Four Sinistrals terug. Ze willen de Abyss Gates weer openen en de wereld in het verderf storten.

Jij kiest uit acht helden en bepaalt zelf welke gebieden je bezoekt, welke verhaallijnen je volgt en in welke volgorde je de Sinistrals aanpakt. Geen twee playthroughs zijn dus hetzelfde. Ben je een purist? Dan kun je kiezen voor de originele muziek van componist Kenji Ito, of voor nieuwe arrangementen die onder zijn toezicht zijn gemaakt. Daarnaast krijg je volledig vernieuwde HD-beelden en ingesproken scènes in het Japans en Engels.

Romancing SaGa 3: Pre-orderbonus

Naast de standaardeditie is er een Digital Deluxe Edition met extra kostuums, uitrusting, een functie om de gevechtsmuziek aan te passen en extra formaties en voorwerpen voor Business Mode en War Mode. Koop je die editie voor de launch, dan speel je de volledige game 72 uur eerder.

Koop je de game voor 16 februari 2027, dan krijg je ook de Bonus Accessories Set. Daarin zitten Tatyana’s Piggy Bank, waarmee je extra in-game geld verdient, en het handboek How to be a Hero by Robin, waarmee je meer techpunten verdient in gevechten. Heb je nog een save van Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven op je systeem staan? Dan krijg je er ook nog Leon’s Crown bij. Die oude save is dus toch nog ergens goed voor.

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Romancing SaGa 3: Destinies United verschijnt op 4 februari 2027. Pre-orderen kan vanaf vandaag voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC via Steam ; voor NIntendo Switch en Switch 2 kunnen digitale pre-orders geplaatst worden vanaf 19 november via de Nintendo eShop.

