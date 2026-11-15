Aflevering 32 | Bioware, end of an era

Insert the sad violin music. Is dit het einde van Mass Effect en Dragon Age? EA heeft BioWare na 31 jaar gesloten, nadat de uitgever eerder dit jaar werd overgenomen door onder meer het Saudische Public Investment Fund en Silver Lake. Sam, Dave en Jordy bespreken het nieuws, wat er bij EA wel doorgaat en de uitgelekte trailer van Mass Effect: Universe, al neemt Dave de geruchten over het verhaal met een korrel zout.

Bioware, Biowere, Biowhere

De herinneringen worden opgehaald aan Dragon Age: Origins, Mass Effect 2, Star Wars: Knights of the Old Republic en Dragon Age: Inquisition. De Save Mass Effect-beweging komt aan bod: een petitie die honderdduizenden keren is ondertekend, een billboard op Times Square en een tweede petitie bij het Canadese Lagerhuis. Wie zou Mass Effect of Dragon Age een nieuw thuis kunnen geven: Xbox, CD Projekt Red of Larian? Dave verwacht in elk geval niet dat EA voor de druk zwicht.

En wie draagt de schuld: BioWare of EA? Voor Jordy was Dragon Age: The Veilguard, na Anthem en Mass Effect: Andromeda, de laatste spijker in de doodskist. Dave vindt dat EA evenveel schuld heeft, onder meer door de druk richting live service en door de Frostbite-engine, die volgens hem niet voor RPG’s gemaakt was. Ook vragen ze zich af of een overheid een gamestudio moet redden.

Hot Take: “AAA-games zijn te duur geworden om nog creatief te zijn.” Dave en Sam zijn het ermee eens: volgens Dave gaan langere ontwikkeltijden, meer druk van investeerders en live service ten koste van de creativiteit. Jordy steekt zijn duim omlaag, omdat hij de oorzaak eerder ziet in trends najagen en te lange ontwikkeltijden dan in het budget, en noemt GTA 6 als mogelijk tegenvoorbeeld.

Ben jij teleurgesteld, hoopvol of beide als het gaat om de sluiting van Bioware? Ben je het eens geweest met de Hot Take van de week? Laat het ons weten in de comments! Of check, zoals altijd, onze andere intheGame Podcast episodes!