Bolters, chainswords en heel veel vijanden die om zeep geholpen moeten worden. In Warhammer 40,000: Boltgun 2 gooit Auroch Digital er een tweede retro shooter tegenaan, dit keer met twee speelbare helden. Maar weet de game ook buiten alle chaos te verrassen?

Warhammer 40,000 is oorspronkelijk het sci-fi tabletopspel van Games Workshop, waarin het mensdom in een verre toekomst vecht tegen aliens, daemonen en andere rare wezens. Het universum is groot, grimmig en zit vol oorlog, en dat maakt het perfect voor een snelle shooter.

Met het eerste Boltgun uit 2023 bracht Auroch Digital een zogeheten boomer shooter naar die wereld. Dat is een shooter die teruggrijpt op klassiekers als DOOM en Quake, met snelle actie, pixelige graphics en geen gedoe. Zelf heb ik dat eerste deel nooit gespeeld, dus ik stapte helemaal fris in Warhammer 40,000: Boltgun 2.

De game wordt uitgegeven door Big Fan Games, een label van Devolver Digital, en kwam op 14 oktober 2026 uit. Ik heb de game gecheckt op pc, en laat je in de komende tekst mijn twocents weten.

Twee helden, één demigod

Het verhaal gaat door waar het eerste deel is gebleven. Je jaagt over meerdere werelden op Vashtorr the Arkifane, een daemonische demigod die een daemonische machine heeft geactiveerd. Die machine vernietigt een groot deel van de keizerlijke vloot, dus er staat nogal wat op het spel.

Tijdens je playthrough kun je kiezen uit twee personages. Malum Caedo, de held uit het eerste deel, keert terug als Ultramarine Sternguard Veteran, met de stem van Rahul Kohli. De Ultramarines zijn misschien wel het bekendste kapittel van de Space Marines, de supersoldaten van het Imperium, en een Sternguard Veteran is daar de ervaren elite van. Hij is gebouwd rond zware, agressieve vuurkracht, met onder andere een chainsword en een shotgun.

Nieuw is Sister of Battle Nyra Veyrath, ingesproken door Alanah Pearce. De Sisters of Battle zijn een strijdbare zusterorde die met vlammenwerpers en heel veel geloof de vijanden van het Imperium te lijf gaat. Zij is lichter en sneller, en elk personage heeft zijn eigen vaardigheden, wapens en speelstijl.

Persoonlijk speelde ik het liefst met Nyra Veyrath, de lichtere en snellere van de twee en had iets andere skills dan de traditionele Space Marine Malum. Wellicht was mijn keuze ook Nyra omdat ik recent van Space Marine 2 afkwam en eens wat anders wilde.

Chaos, chaos en nog eens chaos

De actie in Boltgun 2 is heerlijk chaotisch en snel. Je knalt je een weg door hordes vijanden, en daar zitten bekende gezichten tussen zoals Nurglings en Chaos Cultists uit Space Marine 2.

Ook zijn er nieuwe vijanden zoals Bloodletters of Khorne, daemonische Juggernauts en Khorne Berzerkers. Waar Nurgle in Warhammer de chaosgod van ziekte en verval is, staat Khorne voor bloed en oorlog. Je krijgt dus van twee kanten flink wat ellende over je heen.

Ook qua locaties is er variatie. Je vecht je door een gigantische hive city, mangrovemoerassen, bevroren slagvelden en zogeheten Death Worlds.

Retro en ronkend

Net als het eerste deel kiest Warhammer 40,000: Boltgun 2 voor een retro-stijl die 2D combineert met 3D, en dat voelt echt top. Het voelt alsof je zo terug bent in de tijd van de klassieke shooters uit de jaren negentig maar dan in een modern jasje.

Ook de muziek zit goed. Mick Gordon, bekend van de soundtracks van DOOM en Wolfenstein, maakte zelfs een origineel nummer dat tijdens het laatste bossgevecht speelt.

Die retro-look betekent ook dat je geen monster van een pc nodig hebt. Volgens de minimale specs kom je al weg met een gaming pc van 10 jaar geleden. Wil je op 1440p en 60 fps spelen op high, dan raadt Auroch Digital 16 GB RAM aan. Je hebt verder 13 GB vrije ruimte nodig op je harde schijf of SSD.

Verbeterpuntjes

De campagne van Boltgun 2 is vertakt, dus je keuzes bepalen welke levels je speelt tot een zekere hoogte. Op papier zorgt dat ervoor dat je niet elke keer exact dezelfde route aflegt. Een leuk idee, maar in de praktijk merkte ik er weinig van. De impact van die keuzes voelt vrij klein.

Boltgun 2 is een fast-paced shooter, en dat is meteen zijn kracht én zijn zwakte. De constante, snelle gameplay blijft ieder level hetzelfde, waardoor het na een tijdje wat repetitief wordt.

Verdict

Warhammer 40,000: Boltgun 2 is een heerlijk chaotische retro shooter die precies doet wat je ervan verwacht. De actie is snel, de retro-stijl en muziek zitten top en met Nyra Veyrath krijg je een nieuw personage dat lekker licht en snel speelt.

Jammer genoeg blijft de gameplay ieder level hetzelfde, waardoor het na een tijdje repetitief wordt, en hebben de keuzes in de campagne weinig impact. Hou je van snelle retro shooters of ben je fan van Warhammer 40,000? Dan is dit zeker een aanrader.

–

Warhammer 40,000: Boltgun 2 is sinds 14 oktober 2026 te verkrijgen voor pc via Steam, PlayStation 5 en Xbox Series X|S voor €24,99. Een Switch 2-versie volgt later.