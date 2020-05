Xbox onthult volgende week next-gen gameplay

De volgende Inside Xbox aflevering staat gepland op 7 mei 17:00 Nederlandse tijd. Dit keer is het wel een heel speciale en ook spannende aflevering. We krijgen namelijk next-gen gameplay beelden te zien van verschillende, wereldwijde ontwikkelaars.

De allereerste officiële next-gen showcase wordt afgetrapt door Microsoft tijdens Inside Xbox. Toevallig verscheen het nieuws van Microsoft op dezelfde dag dat Ubisoft de nieuwe Assassin’s Creed game toonde voor de huidige en volgende generatie. Zien we Valhalla ook terug in de next-gen showcase van Microsoft? Zoals we in de eerste trailer hebben kunnen zien heeft Microsoft de marketing rechten voor Assassin’s Creed Valhalla. De getoonde gameplay vóór release zal dus altijd op Xbox zijn.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X. Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX — Xbox (@Xbox) April 30, 2020

We kunnen eindelijk zeggen dat het E3 seizoen begonnen is! Een beetje vreemd wel, want er is dit jaar helemaal geen E3. Toch lijkt het er op dat ontwikkelaars en uitgevers in dezelfde periode hun nieuwe snufjes gaan onthullen. Ubisoft heeft afgetrapt met een next-gen Assassin’s Creed. Microsoft volgt met concrete gameplay. Wie is de volgende? Playstation misschien?

Ondanks er geen E3 is dit jaar gaat niet iedereen voor een digitaal evenement of alternatief. Nintendo gaat volgens geruchten geen Nintendo Direct organiseren voor juni. Bethesda heeft ook al laten afweten voor een digitale oplossing. Geen Skyrim voor next-gen dus?

Wat hoop jij te zien tijdens de Inside Xbox van volgende week donderdag? Exclusieve Xbox games zoals Halo of Forza misschien al? Of is het daar nog te vroeg voor? Een terugkomst van Fable? Nog even geduld! Block je agenda alvast op 7 mei 17:00 om niets te missen.