Bekijk hier de eerste Assassin’s Creed Valhalla beelden

Na een lange stream en een dag erna een trailer van 4 minuten weten we eindelijk een stuk meer over de nieuwe Assassin’s Creed game. Alle voorgaande lekken zijn zo goed als waar gebleken. We reizen met onze longboats naar het noorden om de geschiedenis van de Vikingen in te duiken.

We kruipen in de huid van een mannelijke of vrouwelijke Eivor. Net als in Odyssey krijgen we de keuze om te kiezen. Valhalla voegt daarnaast veel nieuwe features toe zoals een vernieuwd combat systeem, raids en een eigen nederzetting. Net als Origins en Odyssey spelen we in een grote dynamische open wereld met RPG elementen. Gisteren hebben we al een hele lijst aan nieuwe informatie gedeeld. Vandaag hebben we een aantal mooie beelden die de wereld van Assassin’s Creed Valhalla iets duidelijker schetst. In wat voor gebieden komen we terecht? Met welke vijand krijgen we te maken en hoe beeld de game dit uit?

Zoals gisteren al bekend is geworden krijgen we te maken met een vernieuwd combat systeem. In één van de screenshots zien we een mannelijke Eivor met 3 verschillende stijlen aan uitrusting. Het is in Assassin’s Creed Valhalla mogelijk om in iedere hand een ander wapen vast te hebben. We zien in de verschillende screenshots dan ook gevarieerde wapens voorbij komen. Bijlen, zwaarden, pijl en boog, een morgenster en zelfs schilden.

In de screenshots zien we ook gevarieerde landschappen. Bekende sneeuwgebieden met een Viking Longhall, maar grote groene open weides. We zien een raid in een Engelse stad en een kleine nederzetting van hutten aan een meer of rivier.

Assassin’s Creed Valhalla verschijnt dit najaar voor Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, Windows PC, Uplay+ en Google Stadia.