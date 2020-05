Sea of Thieves krijgt enorme meta veranderingen in update

Het is nu twee jaar geleden sinds de release van Sea of Thieves op Xbox en PC. In die tijd is er veel veranderd doormiddel van maandelijkse updates. Toch zijn er nog nooit zo’n grote veranderingen geweest als nu. Zelfs de anniversary update deed de boel niet zo opschudden als de huidige maandelijkse update.

Spelers zijn op dit moment nog bezig met kijken hoe de Sea of Thieves update de game gaat veranderen over de komende weken maar zeker is dat de meta enorm opgeschud is. de Ships of Fortune update voegt enorm veel toe maar de grootste nieuwkomer is toch de Emissary feature. Schepen die een emisssary flag dragen krijgen meer rewards maar zullen dan ook vaak ten prooi vallen aan de Reaper’s Bones, een nieuwe trading company met PvP focus. Spelers die dus altijd al een adventure mode zonder PvP wilden zijn nu nog verder van huis.

De respons lijkt tot zover positief te zijn. De score multiplier voor een emissary flag is dan ook enorm. Een groot deel van spelers zegt dat de risico’s het zeker waard zijn. Sommige spelers beweren zelfs dat de rewards te goed zijn waardoor gold inflation uit de hand loopt. Daardoor zou het nu te makkelijk zijn om de level 75 cap te bereiken. Spelers hebben het dan ook voor elkaar gekregen de caps binnen een dag te bereiken.

Het grootste nadeel aan het deel zijn van de Reaper’s Bones is dat er geen beloningen komen van het zinken van schepen die geen emissaries zijn. Dat lijkt veel spelers niet uit te maken. Zij zullen de motivatie niet nodig hebben gezien de Reaper’s Bones focus sowieso al op PvP ligt. De extra beloningen zuller meer als een bonus worden gezien. Dat zorgt voor een probleem. Nieuwe solo spelers lijken de keuze te hebben om het hele Emissary system over te slaan, en zo beloningen te missen of ze zullen de vlag solo moeten dragen en zullen zo enorm risico lopen.

Voorlopig zullen we moeten afwachten om te zien hoe de nieuwe update de community gaat vormen. De volledige details van de update kun je hier vinden.