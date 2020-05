Bekijk hier de eerste Zandvoort F1 2020 beelden

Raceseizoen of niet. F1 2020 verschijnt dit jaar zonder pardon. In tegenstelling tot de realiteit, wordt er in de game gewoon vol op geracet. Codemasters heeft onlangs de eerste beelden vrijgeven van het Nederlandse Circuit: Zandvoort.

Oorspronkelijk zouden fans dit weekend voor het eerst sinds 1985 het Circuit of eigenlijk meer, de coureurs, in actie zien op Zandvoort. Helaas gooit het coronavirus roet in het eten en moeten we het voor dit weekend doen met de beelden van een ritje door het virtuele Zandvoort Circuit van de F1 2020 videogame.

Vanaf 10 juli mogen fans zelf aan de slag met Max Verstappen in zijn Red Bull bolide op het thuiscircuit van de Nederlandse coureur.

Het unieke Circuit van Zandvoort is voor de terugkeer in de Formule 1 niet onveranderd gebleven. Er is een nieuw paddock, er zijn nieuwe uitloopstroken toegevoegd en verschillende secties op de baan zijn verbeterd om spannende racemomenten te creëren. Een heel uniek kenmerk van Zandvoort is de komvormige bocht aan het eind van de ronde. Deze steile bocht met een verhoging van 18 graden zorgt er voor dat coureurs een inhaalactie in kunnen zetten. Dit gebeurt dan vlak voor het oog van de fans op de tribune.

Op de Nederlandse cover van de game schittert niemand minder dan onze Nederlandse race-held, samen met Charles Leclerq. Op de Deluxe Edition van de game zien we Michael Schumacher. Spelers die voor de Deluxe Edition kiezen krijgen drie dagen eerder toegang tot de game en ontvangen exclusieve content.