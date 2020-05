Harvest Moon: One World verschijnt later dit jaar voor Nintendo Switch

Natsume Inc, Nintendo en Rising Star Games kondigen plotseling een gloednieuwe game aan in de Harvest Moon franchise. Harvest Moon: One World moet dit jaar nog verschijnen voor Nintendo Switch. Veel extra details zijn nog niet bekend gemaakt.

Een ‘next gen’ Harvest Moon. Niet omdat de game verschijnt op next generation consoles, maar omdat de nieuwe Harvest Moon titel volledig wordt ontwikkeld met nieuwe graphics in een nieuwe engine. Nieuwe en terugkerende boeren duiken in een nieuw verhaal gevuld met zowel nieuwe als bekende gezichten.

“Harvest Moon: One World bevat een gloednieuwe manier waarop zowel nieuwe als doorgewinterde spelers Harvest Moon kunnen beleven,” aldus Hiro Maekawa, president en CEO van Natsume. “Over de jaren heen is Harvest Moon steeds beter geworden, maar heeft het altijd het traditionele, gezinsvriendelijke karakter behouden waar de franchise om bekendstaat. De nieuwe engine en nieuwe graphics maken van deze game een ervaring zoals je die in 2020 mag verwachten. We kijken er enorm naar uit om in de komende maanden meer bekend te maken over Harvest Moon: One World.”

In One World is jouw speelveld niet beperkt tot jouw boerderij, of dorp of stad. In deze nieuwe game reis je de hele wereld rond. Welke plekken en mensen staan er op jou te wachten in de nieuwe wereld van Harvest Moon? Onder andere de stranden van Halo-Halo en besneeuwde bergtoppen van Salmiakki staan op je te wachten om verkend te worden.

One World verschijnt later dit jaar voor Nintendo Switch. Er zijn nog geen beelden vrijgeven. Het lijkt er op dat de game exclusief verschijnt voor Nintendo Switch.

“Met de onschatbare steun van Nintendo of Europe zullen we de fakkel van deze succesvolle serie in 2020 en daarna voor Europese regio’s blijven dragen met de release van Harvest Moon: One World voor de Nintendo Switch.” Aldus Brjann Sigurgeirsson van Thunderful Publishing en Rising Star Games.

Later dit jaar verschijnt er ook een remake van Friends of Mineral Town. Deze verschijnt in juli voor Nintendo Switch.