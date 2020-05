Apex Legends season 5 launch vandaag

Vanavond is het zo ver: de release van season 5 voor Apex Legends. De nieuwe update brengt een hoop veranderingen en nieuwe content met zich mee. Met in de schijnwerpers natuurlijk Loba, de nieuwe legend.

Loba zal de nieuwe legend in Apex season 5 worden. Via enkele trailers hebben we haar abilities al even kort kunnen zien. Loba zal gebruik maken van een aantal teleport achtige mechanics doormiddel van haar tactical ability. Haar ultimate zal echter het meest interessant zijn. Loba kan haar abilities gebruiken om van een afstand high tier loot te spotten. Haar ultimate stelt haar in staat om een soort weapon shop te openen. Je team kan daar dan alle high tier loot uit de omgeving “kopen”. Hoe dit zal werken is nog niet helemaal duidelijk.

Daarnaast zullen we te maken krijgen met nieuwe quests. Spelers zullen tijdens matches treasure packs kunnen vinden die toegang zullen geven tot rewards van weekly hunts. De hunts zullen PvE encounters worden die solo, of met een team voltooid kunnen worden voor nieuwe weapon charms en nieuwe chapters in de quests.

Ook de Kings Canyon map zal wat veranderingen krijgen. Een deel van de map is in de zee gezonken. Een groot deel van skull town zal verloren gaan. Er zal echter wel nieuw gebied vormen. Daarnaast is er sprake van een beacon die je ultimate kan opladen.

Aan wapens zal er weinig nieuws zijn. Volgens Respawn zal season 5 geen toevoegingen van nieuwe wapens zien.

Natuurlijk krijgen we wel een aantal reworks en quality of life changes. Vooral Mirage zal aangepast worden. Mirage is op dit moment een van de zwakkere legends ondanks zijn populariteit. Wat de plannen voor Mirage zijn is tot op heden niet duidelijk.

De quality of life upgrades zullen een reconnect feature bevatten. Voor spelers die het moeilijk hebben gehad met EA servers zal dit een enorme opluchting zijn. Hopelijk zullen er dan ook minder matches zijn die je met een team member minder zult moeten spelen.