PlayStation Studios, het merk voor Sony’s first-party games

Sony gaat een nieuw merk opzetten om games van hun first-party studios in onder te brengen. Het merk heet PlayStation Studios en zal alle first-party titels bevatten die op de PS4 en PS5 zullen uitkomen. Het merk kan in games herkend worden aan een kort introductiefilmpje.

Sony heeft in de afgelopen jaren aardig wat grote first-party titels uitgebracht die lovend zijn ontvangen door gamers. Om deze reden heeft het bedrijf besloten om een nieuw merk op te zetten waar deze first-party titels in ondergebracht zullen worden. Het merk heet PlayStation Studios en zal tegelijk met de release van PlayStation 5 uitgebracht worden. PlayStation Studios zal onder zich alle games bevatten die door first-party studios van Sony gemaakt zijn. Dit betekent dat games zoals Horizon: Zero Dawn en God of War onderdeel worden van dit label, maar ook games ontwikkeld door developers die Sony ingehuurd heeft.



Waarom nu?

PlayStation Studios zal later dit jaar in de markt gezet worden en alle games die door Sony Interacitve Entertainment ontwikkeld zijn, zullen het logo krijgen. Maar waarom komt Sony nu pas met dit idee? In een artikel op gamesindustry.biz krijgen we meer uitleg. In het artikel vertelt Eric Lempel, senior vice precident en head of global marketing, dat het plan al een tijd speelde bij Sony. De nieuwe generatie consoles is natuurlijk het ideale moment om het merk te releasen. Het doel van het merk is niet om de verkoop te stimuleren. Dit zit namelijk volgens Lempel wel goed. Het gaat er vooral om dat gamers weten dat de games van Sony afkomen. Dit geeft hen dan meteen de garantie dat het een goed product is. En in de meeste gevallen betekent dit een goede single-player ervaring. Dit is namelijk waar de Sony games nu om bekend staan.