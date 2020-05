Meer The Last of Us 2 gameplay getoond

Er was weer een nieuwe State of Play van Sony op deze mooie, warme avond. The Last of Us Part 2 staat in de spotlight voor deze livestream. Laten we analyseren!

Van liefde naar haat en wraak. Dat is waar The Last of Us 2 om draait. Vanwege het coronavirus, zal de livestream langer duren en dieper duiken in de game. De stream begint met wat herhalende gameplay, waar we weer te horen krijgen dat Ellie nu 19 is. Je komt in meerdere splinternieuwe gebieden te spelen, zowel zonnig als koud en wit van de sneeuw. De game is gemaakt in de nieuwe Naughty Dog engine capaciteiten en ziet er fenomenaal uit. Er word verteld, dat de focus ligt op de functionaliteit van het gebied waar je in speelt. De game is opener dan ooit. Ellie is namelijk leniger dan Joel en kan daardoor bijvoorbeeld parkouren of met touwen slingeren. Dit laat ons direct denken aan de Uncharted reeks. Het varen met boten en berijden van paarden ziet er vloeiend uit.

De gebieden en vijanden

Vervolgens krijgen we informatie over Seattle, waar 2 facties met elkaar in ‘oorlog’ zijn. Één groep wat ouderwetser, de ander met militaire wapens. En natuurlijk, er zijn nieuwe zombiesoorten, of zoals ze in The Last of Us heten: Infected. Clickers zijn gevaarlijker dan ooit en Runners zijn sneller dan ook. Er zijn meerdere nieuwe Infected te vinden, gevaarlijk, groter en sneller dan ooit. Sommige groepen roamen door de stad heen. Deze groepen hebben bijvoorbeeld honden die je kunnen ruiken. Doordat de wereld opener is dan ooit, is het ook mogelijk om te vluchten als je in nood zit. Ellie is smal en past daardoor makkelijker door splijten in muren of dunne gaten. Ellie zal haar hele verhaal niet alleen meemaken en zal gedurende de game meerdere malen vrienden meenemen op haar reis. Ook zal ze nieuwe vrienden maken, maar wie is te vertrouwen? Je kan vijanden en Infected tegen elkaar opzetten door bijvoorbeeld afleidende stenen te gooien, zo kan je gevechten die je normaliter niet zou winnen vermijden.

Wapens en meer

Wapens en crafting is een groter deel van de game dan van tevoren. Crafting is uitgebreider gemaakt en wapens kun je breder uitrusten in een workbench. Ook kan je accessoires voor je wapens maken, waaronder silencers. En natuurlijk, de Molotov Cocktail is ook terug! Als laatst krijgen we iets tofs te zien. Ellie kan zwemmen! In de scene die je ziet terwijl ze zwemt, voel je echt hoe je in de game gezogen zal worden als het aankomt op atmosfeer en gameplay. Ellie heeft haar vertrouwde vlindermesje altijd bij en is niet bang mensen ermee in de keel te steken. En wat zou een stream zijn zonder een kleine easter egg. Één van de vijanden die Ellie vermoord speelt Hotline Miami op een PS Vita. Je merkt dat de game bruter is dan deel 1, niet alleen door het visuele, maar ook de geluiden zijn oprecht smerig soms. Wat wil je nog meer?! Kijk de volledige stream zelf hier beneden.

Vind wat je vind van de story leaks, maar de gameplay ziet er fantastisch uit. Ga jij de game halen? Laat het ons weten in de reacties hier of op Facebook!