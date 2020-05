The Last of Us 2 krijgt nieuwe story trailer

Het is een turbulente week geweest voor zowel Naughty Dog als Sony. De studio’s werden belaagd met negatieve reacties na dat het publiek flinke spoilers voor The Last of Us 2 te zien kreeg. Daar gaan wij het niet over hebben, wel is er vanmiddag een nieuwe story trailer voor de game verschenen.

Je kan van de Last of Us 2 spoilers zeggen en vinden wat je wilt, maar de gritty sfeer die de nieuwe trailer brengt zal er één worden om herinnerd te worden. We zien zowel Ellie als Joel in een aantal herinneringen en in het heden. Ellie is uit op wraak en daar volgen dan ook een paar brute shots uit in de trailer. De game lijkt buiten dit rijk met donkere, brute scenes en gameplay momenten. Wij zullen rondom launch ook een review aan jullie brengen. In die review gaan wij dieper in op de verhaallijn en de controversie. Zo zullen wij ook kijken of dit verhaal in zijn gehele context wel of niet beter overkomt dan de leaks die op het internet verspreid zijn. Voor nu, bekijk hier beneden de trailer!

Kijk jij na alles alsnog uit naar de game, of heb jij jouw pre-order al afgezegd? Hoe dan ook, laat ons je mening achter in de reacties op Facebook of hier beneden. The Last of Us 2 verschijnt op 19 juni 2020. Binnenkort zal er meer nieuws verschijnen rondom Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed en een aantal nieuwe aankondigingen rondom de gewende E3 data.