Xenoblade Chronicles Definitive Edition ontvangt hoge cijfers

Xenoblade Chronicles Definitive Edition verschijnt 29 mei voor Nintendo Switch. Vandaag verliep de embargo van de game voor recensenten die al vroeg aan de slag mochten gaan met de game. De eerste cijfers zijn heel erg positief.

Met op moment 47 reviews in acht genomen heeft de remaster voor Nintendo Switch een gemiddelde score van 89. Dat zijn slechts drie puntjes verwijderd van de Wii versie uit 2012, waarbij 59 reviews zijn opgeteld om een gemiddelde van 92 te vormen.

In 2017 verscheen Xenoblade Chronicles 2 voor Nintendo Switch en ook deze game werd positief ontvangen. Met 92 recensies heeft deze Switch titel een gemiddelde van 83. Met 41 reviews heeft Torna: The Golden Country een gemiddelde score van 80. Torna: The Golden Country gooit een aantal systemen uit Xenoblade Chronicles 2 op de schop en verbeterd ze naar aanleiding van feedback. Het is een standalone uitbreiding die spelers kunnen spelen met de Season Pass van deel 2, of als losstaande game met zijn eigen fysieke versie.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition is een heruitgave van de originele game op Nintendo Switch. Een aantal systemen zijn aangepast om het navigeren aangenamer te maken. Combat is voornamelijk hetzelfde gebleven, maar geeft iets duidelijker aan wanneer bepaalde aanvallen van pas komen. Voor veteranen van het eerste deel wacht een gloednieuw verhaal te wachten. Gebundeld met de Definitive Edition komt een nieuw verhaal: Future Connected.

Vanaf het eerste moment kunnen spelers aan de slag met dit nieuwe hoofdstuk. Je start met personages van level 60 zodat je direct de nieuwe actie in kunt duiken.

Ben jij helemaal fan van de Xenoblade franchise en kan je niet wachten om aanstaande vrijdag (opnieuw) aan de slag te gaan met Shulk? My Nintendo in Japan geeft nu speciale Xenoblade Chronicles fysieke beloningen uit voor platinapunten. Helaas (nog) niet voor ons, maar je kunt hier wel al even kijken wat voor toffe goodies je mis loopt.