Wat is er gebeurd met Adventure Quest?

Op de basisschool waren voor mijn klas de PC’s beveiligd tegen het installeren van spellen. Ook runde Java voor geen meter, dus Runescape was geen optie. Tot de hele klas Adventure Quest vond. Wat is het verhaal van die game en waar staat de game op de dag van vandaag? Het zal je verbazen…

Adventure Quest is letterlijk wat het zegt. Je gaat op avontuur en ontdekt hierbij een boel quests en lore over de wereld. Adventure Quest was een 2D point-and-click achtige RPG. De game was in het begin niet eens heel sterk en de developer wist dit. Maar, ondanks een boel kritiek ging de developer door. Adventure Quest werd immens populair op een bepaald punt. Adventure Quest is hevig gefocust op weakness in gevechten. Waar light boven darkness staat en vuur boven gras en ga zo maar door! De game was vooral populair bij jongeren toen der tijd. Grappig genoeg is de game nog steeds te spelen! Artix, die de game onder hoeden heeft, heeft een game launcher ontwikkeld zodat iedereen de game kon blijven spelen. Dit gezien Adobe Flash Player weg gaat.

Als je Adventure Quest nu speelt, dan merk je natuurlijk hoe vol de game zit met fouten en rare getekende animaties en illustraties. Maar toch, de game had iets waardoor je wilde blijven spelen. Je merkte als kind zijnde al hoeveel passie er in zo’n project gaat. Iedere keer als je de game opstartte was er wel iets nieuws of iets verbeterd. Artix begon de game te maken met de hoop dat in ieder geval 100 mensen de game zouden proberen of voor een vastere tijd zouden spelen. De game explodeerde gauw en kreeg honderden duizenden spelers over de jaren heen. Er is nu in de oude Adventure Quest Reddit nog een 2600 actieve mensen. Artix heeft zijn eeuwenoude doel dus behaald, maar wat heeft hij ermee gedaan?

Adventure Quest Worlds

Nou, Adventure Quest is niet de enige game vanuit Artix. Na dat de eerste AQ aan een technisch plafond zat, was het tijd voor een andere kijk op gameplay. Hieruit ontstond Adventure Quest Worlds. Sommigen van jullie hebben die game misschien nog gespeeld, of spelen hem tot op de dag van vandaag nog. Adventure Quest Worlds heeft namelijk nog 7000 actieve spelers en vormt hiermee een vrij mooie player-base voor het soort game dat je speelt. Worlds is meer bewegelijk en kan gezien worden als 2.5D. Dit maal kan je lopen en heb je een echte skillbar onderin je beeld. Het lijkt hier steeds meer op een MMORPG, want dat is het namelijk ook. Toch zie je, ondanks alles, de echte Adventure Quest stijl in Worlds. Maar, waar je in de originele AQ constant een scene inkwam, loop je hier door echte stukjes van de map. Maar, er is meer!

Adventure Quest 3D

Jazeker lieve mensen, Adventure Quest 3D is een ding! Dit is de eerste echte volledige 3D ervaring voor Artix. Natuurlijk valt hier de nostalgie meer weg dan bij Worlds, maar de game is niet eens slecht. De game heeft parodie elementen naar grotere MMO’s erin zitten, maar de game speelt best prima. Het coole is, dat een ‘kleine MMO’ als deze je wel van class kan laten wisselen op ieder moment. Adventure Quest 3D heeft een vrij grappige ervaring, maar heeft ook een serieus verhaal. De game neemt zichzelf niet altijd serieus en is daarom zelfs nu nog vrij leuk om te spelen. Zo kan je een barbier inlopen, waar je zonder grapjes, vecht tegen de ‘Fashion Police’.

Er zijn nog twee features die AQ3D tof maken. De eerste is het feit dat de game niet alleen op Steam beschikbaar is, maar ook op jouw mobiele telefoon, voor beiden Android en iOS. De tweede feature is het Breaking Benjamin concert dat momenteel in de game te zien is. Ja, een letterlijk concert van jouw favoriete jeugdband is op dit moment te zien in Adventure Quest 3D. Tuurlijk, de game gaat veel dieper en heeft bijvoorbeeld willekeurig gegenereerde dungeons en ga zo maar door. Maar, voor nu is het mooi om te weten dat AQ niet gestopt is bij de eerste titel.

Conclusie

Adventure Quest is nog niet dood en dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven. Helaas is het niet meer de grootste Flash Player RPG op dit moment, maar er is een respectabele player-base die alle drie de games overeind houd. Wat ooit mijn favoriete RPG was, is nu nog steeds een ding in de industrie en dat voelt fantastisch. Ik hoop dat Artix één van de games weer flink op de radar krijgt, zoals dit vroeger ook gebeurde.

Wat is jouw tofste herinnering aan één van deze games? Of speel je nog steeds? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!