Meer Godfall getoond tijdens Playstation 5 stream

Godfall werd eerder al aangekondigd als een eventuele launch titel voor de Playstation 5. Dit lijkt nu steeds dichterbij te komen met een splinternieuwe gameplay trailer!

In de gameplay trailer zien we wat we denken dat we gaan zien: gameplay! De combat lijkt op een iets tragere versie van Black Desert Online en daar is helemaal niets mis mee. Grafisch ziet de game er strak uit. Je merkt echter wel direct dat de game waarschijnlijk een grote RPG gaat zijn, omdat de graphics iets achter liggen op veel story games die we zien. Dat is in een RPG dan ook vrij normaal, gezien werelden meestal stukken groter zijn dan in games met scenes, sequences of een gesloten wereld. Godfall word een soort hybride ARPG, dit zal worden omschreven als een nieuw genre, volgens de developers. Hier zal in de toekomst nog meer over verteld gaan worden. Wij zijn benieuwd! Bekijk de trailer voor Godfall hier beneden.

Godfall laat verder nog veel te wensen qua informatie. Zo weten we eigenlijk nog vrij weinig over het verhaal en wat het doel is. Hopelijk horen we hier snel meer over. Ditzelfde geld voor een release datum, al zal die snel volgen na de PS5 release datum, die er trouwens zo uitziet! Stay tuned voor meer informatie en houdt ook onze Facebook in de gaten voor alle aankondigingen van vandaag en voor de toekomst. Ook houden we jullie up-to-date met alle informatie omtrent Godfall en hoe de game misschien wel een nieuw genre kan bedenken, of in ieder geval een vertakking van wat we al kennen.