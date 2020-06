Tijdens de Playstation 5 reveal is de nieuwe Resident Evil aangekondigd in een zeer lange trailer.

Resident Evil Village is de nieuwste toevoeging in de RE reeks. Hoewel nog niets duidelijk is qua gameplay zal de game hoogst waarschijnlijk hetzelfde spelen als zijn voorganger. Een spel die meer druk legt op horror en survival vanuit een first person perspectief.

Bekijk hieronder de trailer.