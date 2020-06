Mafia Remake krijgt eerste trailer

Mafia: Definitive Edition, de remake van de eerste Mafia game verschijnt later deze zomer. Afgelopen weekend verscheen de eerste trailer van de game tijdens de PC Gaming Show. Maak kennis met Thomas Angelo in de ‘New Beginnings’ verhaal trailer.

De remake van Mafia is vanaf de grond af opnieuw opgebouwd. Het is dus geen simpele remaster zoals we hebben gezien in Mafia 2: Definitive Edition. Maar goed ook, want deze remaster was niet geweldig. In essentie blijft het de Mafia game waar spelers van zijn gaan houden, maar dan veel beter. De remake bevat daarom onder andere een volledig geüpdatet script met rijke dialogen, uitgebreide achtergrondverhalen en aanvullende cutscenes. Compleet nieuwe gameplay sequenties en features. De game is volledig opgebouwd in de engine die werd gebruikt voor Mafia 3.

De game verschijnt 28 augustus voor PC, Playstation 4 en Xbox One. Mafia: Definitive Editon verschijnt ook als onderdeel van de trilogie. Deze geeft je onmiddellijk toegang tot de remaster van Mafia 2 en Mafia 3. De remake van Mafia kunnen spelers vervolgens downloaden zodra de game verschijnt op 28 augustus.

De Mafia Remake wordt onderhanden genomen voor Hangar 13. De studio verantwoordelijk voor Mafia 3. Ben jij al aan de slag gegaan met de trilogie, of ben je enkel geïnteresseerd in de remake?