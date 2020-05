Review: Mafia 2 Definitive Edition

2K en Hangar 13 verraste de gaming wereld niet zo lang geleden met een korte teaser voor een Mafia trilogie. Er gingen al geruchten omtrent een remaster van Mafia 2. Deze bleken waar, maar er lag nog zoveel meer in het verschiet. De met gerucht-bestoken remaster van Mafia 2 hebben we in ieder geval al even onder de loep mogen nemen.

Een zogenaamde ‘shadowdrop’ en Mafia 2 Definitive Edition en Mafia 3 Definitive Edition verschenen 19 mei in de digitale schappen. Maar waar is de originele Mafia game dan? Nou, die komt pas in augustus, want die game krijgt de volledige remake behandeling en spoiler alert, het ziet er schitterend uit tot nu toe! Tóch maken we ons een beetje zorgen om de remake die over enkele maandjes onze kant op komt. Met name door de zojuist uitgebrachte oppoets van Mafia 2.

Fork over the Dough

Mafia 2 verscheen 10 jaar geleden voor Playstation 3, Xbox 360 en Windows PC. De game was voor zijn tijd enorm sterk en vooruit strevend. De speelwereld voelde ontzettend levendig aan, zag er schitterend uit en bracht een pakkende lekker ondeugende vibe met zich mee. De wereld waarin je speelde veranderde een aantal keer waardoor je een goed gevoel kreeg van de snelheid waarin de industriële revolutie zich verkeerde. De hele ontwikkeling van Amerika, de trends en de ondergrondse wereld waar het verhaal zich mee bezighoud schetste een mooi beeld van de vormgeving destijds, al is het maar een fictieve speling op de werkelijkheid.

Een diverse game met veel belangen en veel groeperingen die ergens iets van moeten vinden. Ook dit is een zeer uitspringend thema in Mafia 2 waar Amerika vandaag de dag nog mee worstelt. De Italiaanse Mafia is één van deze groeperingen en jij als Vito Scaletta maakt daar deel van uit. In een periode waar je een flesje Coca Cola voor nog geen 15 Dollar cent kon kopen was het groene biljetje al een teken van status en succes, maar de snelle weg naar veel groen, komt niet zonder de nodige gevaren.

Vito Scaletta weet als geen ander hoe het bewandelen van deze weg kan omslaan als een bakje koude schotel in de middagzon. Van onbeperkt souvlaki met twee stoeipoesjes op schoot naar Rhodos op de gyros in een kwestie van seconden.

Met je poes in de Playboy

Ongetwijfeld heb je Mafia 2 in de afgelopen 10 jaar al eens gespeeld, maar zo niet dan heb je wederom de kans om je slag te slaan op de valreep van deze generatie. Je krijgt er een zeer unieke ervaring in een open-wereld voor terug met een ietwat verouderde speelstijl en design, maar dit komt allemaal met zijn charmes. Veel van die charmes liggen verspreid over de speelwereld in de populaire Playboy magazines. Maar ook over het algemeen speelt de game nog steeds prima na 10 jaar al vereist het even wat gewenning en frustratie.

Opmerkelijk aan de remaster is dat de game niet erg veel is veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden. Bepaalde assets zijn voorzien van een aardige facelift en de vele key-personages in de game zien er aanzienlijk beter uit dan 10 jaar geleden. Dit valt niet over het hele plaatje te zeggen en daardoor kom je voor een dubieuze presentatie te staan. Enerzijds ziet de game er in de lage schemer zon er aardig goed uit, anderzijds zie je hoe gedateerd de game daadwerkelijk is. Daarbij komen vele schoonheidsfoutjes, clipping en glitches ook om de hoek kijken. Gelukkig zien de Playboy blaadjes er wel schitterend uit, de nodige resources zijn dus wel zorgvuldig verdeeld.

Lekker als het werkt

Even samenvattend speelt Mafia 2 Definitive Edition dus erg lekker als het allemaal meezit. Helaas zit het niet zo heel erg vaak mee en daarom maak ik me een beetje zorgen om de Mafia Remake.

Mafia 2 Definitive Edition zit tot de nok vol met framerate problemen en input vertraging. Het is zelfs zo erg dat je er tijdens het spelen vanzelf rekening mee gaat houden. Je berekent de vertraging en de framedips in bij het autorijden en zorgt ervoor dat je bij nauwe plekken geen vol gas hebt ingedrukt want die precisie die je normaal gesproken hebt, is hier lastig uit te voeren, rekeninghoudend met bovenstaande probleempjes. Ook tijdens vuurgevechten neig ik voornamelijk naar een wapen waarbij precisie geen grote rol speelt omdat de game me technisch in de steek laat.

Je zou verwachten dat een game van 10 jaar geleden met een beetje poets wel wat beter tot zijn recht moet komen, maar helaas. Meerdere malen heb ik me af gevraagd hoe deze remaster door de QA fase is gekomen. De hoeveelheid texture pop-in is ook een doorn in het oog en het vereist niet veel moeite of aandacht om dit op te merken. Het gebeurt namelijk al enkele meters voor je neus en is het meest opvallend bij schaduwen en natuurlijk groen.

Verdict

Mafia 2 is een schitterende game en absoluut een game die je gespeeld moet hebben. Helaas is de Definitive Edition niet per se de beste uitkomst om dat te doen. Hopelijk kan Hangar 13 nog het nodige pleisterwerk prepareren om de noodzakelijke fouten weg te poetsen want dit is gewoon heel erg zonde. Vooral als dit de manier is om de Mafia Remake een beetje meer hype te laten genereren.