Prijsvraag: Win goodiebags van the The Last of Us Part 2!

Deze week is het zover. Eindelijk, na al die jaren en na zoveel vertragingen: The Last of Us Part 2 verschijnt eindelijk op de Playstation 4. We hebben er zo lang naar uitgekeken en daarom mogen wij twee toffe goodiebags van deze waanzinnig goede game weggeven.

19 juni verschijnt The Last of Us Part 2 exclusief op de Playstation 4. Iedereen heeft er op gewacht, maar wil je alvast weten hoe wij over de game denken? Check hier dan snel onze review!

Dit gaan we weggeven!

Om de release Naughty Dog’s meest brute game ooit te vieren geven wij twee toffe goodiebags weg gevuld met vette The Last of Us Part 2 swag! Beide pakketjes zijn voorzien van de volgende items:

Totebag met aan de ene kant een illustratie van Ellie’s tattoo en aan de andere kant het tekstuele logo van de game.

Pet met het tekstuele logo op de voorkant. De randjes van de cap zijn gerafeld om het een extra snufje post-apocalyps mee te geven.

Vest met aan de voorkant het tekstuele logo op de borst en op de rug de bekende illustratie van Ellie’s tattoo.

T-shirt met dezelfde opdruk als het vest

Sleutelhanger

Winnen? Dit moet je doen!

We gaan twee pakketjes weggeven. Via de website en via Facebook! Je kunt mee doen door antwoord te geven op de volgende vraag:

Wie is jouw favoriete personage uit The Last of Us en waarom? Ellie? Joel? Of totaal iemand anders?

Je kunt mee doen met deze prijsvraag tot zondag 21 juni 23:59. Maandag 22 juni maken wij de winnaars bekend in deze prijsvraag en via Facebook. Houdt onze sociale kanalen en de website dus goed in de gaten! Kijk jij uit naar het tweede deel van de The Last of Us? Dit weekend al helemaal geblokkeerd? Wie weet kan jij vanaf volgende week aan de slag met de game in stijl met deze toffe goodies!