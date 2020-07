Ken Levine spreekt over nieuwe game

Hoewel Ken Levine, bekend van de Bioshock serie, niet aan een nieuwe Bioshock game werkt, is hij met Ghost Story Games aan het werk voor iets nieuws.

Wat het precies gaat worden is nog niet duidelijk. Levine maakte bekend dat er in ieder geval een paar opmerkelijke concepten in de game komen. Zou het zo zijn dat de ideeën niet als een beetje gek worden omschreven, vind Levine dat de grenzen niet genoeg opgezocht zijn. Volgens hem liggen de beste ideeën dan ook op de grens van over the top en oké. Vandaar dat hij begint met de meeste gewaagde gedachten en deze terugbrengt naar iets dat past in de game.

De nieuwe game wordt ontwikkeld door Ghost Story Games, gebaseerd in Boston. Levine werkt als president van het bedrijf maar heeft veel gehad aan de steun van Take-Two. Hij zegt het geluk te hebben om nu flexibelere deadlines en wat meer vertrouwen te hebben verdiend.

Hij maakt zich echter nog steeds druk om het halen van deze deadlines, en natuurlijk die financiële situatie. Er zijn al wat jaren voorbij sinds Levine de stappen heeft gezet om aan Ghost Story Games te werken. We hebben echter nog niets gezien van de debut game. Levine suggereert dat het zal gaan om een game, mogelijk een first person sci-fi game, met “narrative Legos”. Een soort bouwstenen binnen het verhaal waarmee de spelers meerdere verhalen in een game met high replay value kunnen bouwen.

In 2017 kregen we te horen dat de game een systeem zou gebruiken dat zijn inspiratie haalde uit Middle-earth: shadow of mordor’s nemesis systeem. Of dat nog steeds het geval is werd niet duidelijk.

Levine werkt niet mee aan de nieuwe Bioshock titel. Scott Sinclair, art director van zowel de originele Bioshock als Infinite, keert wel terug om te werken aan de nieuwe game.