Review: Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Farming games heb je in alle soorten en maten. Zo heb je Harvest Moon, Farming Simulator, Stardew Valley en League of Legends. Maar zo is er ook Story of Seasons de opvolger van de vroegere Harvest Moon series. Aankomende vrijdag komt de nieuwe Story of Seasons: Friends of Mineral Town uit. Wij hebben de game echter al een paar weken kunnen spelen en vertellen jullie vandaag wat jullie kunnen verwachten in deze nieuwe Farming game.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town is een farming game in een meer cartoon/anime stijl. Waar bijvoorbeeld Farming Simulator meer voor realisme gaat, zien we bij deze game wat meer fantasy en snellere gameplay. Daarnaast biedt Story of Seasons meer ruimte aan wat RPG elementen en kan je werken aan vriendschappen met de lokale bevolking. Hierdoor is de game toegankelijker voor jongere doelgroepen die liever snel vruchten van hun arbeid zien dan dat ze eindeloos op een tractor vele hectares met land aan het bezaaien zijn. Story of Seasons ligt niet de volledige nadruk op het runnen van je boerderij maar moedigt je ook aan om andere dingen te doen in de game.

Het boerenleven van Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Het hoofddoel in Story of Seasons: Friends of Mineral Town is natuurlijk je eigen boerderij runnen. Het aloude bekende verhaal van je personage die als kind op de boerderij van zijn opa komt is algemeen wel bekend. Veel van dit soort farming games beginnen met een verhaal als dat, waarbij jij de boerderij overneemt van je overleden opa. Zo ook in Story of Seasons zien we in de intro de speler brengen naar de boerderij van zijn of haar overleden opa. Aangekomen op de boerderij verkeerd het in een vervallen staat. Nadat je kennis hebt gemaakt met de burgemeester van het dorp. De oude burgemeester weet wel het één en ander van het runnen van een boerderij en legt je het één en ander uit. Daarna ben je op jezelf gewezen om er wat van te maken.

Na de uitleg van de burgemeester kan je beginnen met het verwijderen van de verwildering op je land. Met de gereedschappen die je krijgt kan je het land bewerken om vervolgens je eerste gewassen te planten. Met je kleine startkapitaal koop je de zaden en plant je die op je boerderij. Daarbij moet je rekening houden met je kalender en met wat voor soort gewassen je koopt. Met de kalender hou je in de gate hoelang je nog moet in het huidige seizoen. Je hebt vier seizoenen per jaar waarin je diverse soorten gewassen kunt laten groeien. Deze gewassen kan je vervolgens verdelen onder eenmalige oogst en continue oogst. Eenmalige oogst gewassen zijn gewassen die plant je en oogst je en daarna moet je ze opnieuw planten. Continue oogst gewassen zijn gewassen die plant je één keer per seizoen en blijven doorgroeien en oogst opleveren.

Maar je kan nog meer op je boerderij in Story of Seasons: Friends of Mineral Town. Je kan ook diverse dieren verzorgen op je boerderij. Je kan bijvoorbeeld kippen, koeien en paarden verzorgen op je boerderij. Hierbij moet je zorgen dat je genoeg voer hebt of dat je ze elke dag naar buiten brengt. Ook kan je tegen je dieren praten en de grotere dieren kan je zelfs borstelen. Dit doe je allemaal om gezonde en vrolijke dieren te krijgen die vervolgens producten om te verkopen achter laten. Kippen die leggen eieren en van de koe krijg je melk. Hoe beter je ze verzorgd hoe beter je product zal zijn en dus meer zal opleveren als je het verkoopt.

Het leven buiten je boerderij

Buiten je boerderij kun je nog een hoop andere dingen doen in Story of Seasons: Friends of Mineral Town. In de omgeving is er een rivier, een meer en een zee waarin je kan vissen. Deze vissen kan je verkopen of loslaten in je eigen meertje op je boerderij. In een na bij gelegen grot kan je op expeditie gaan om mineralen op te graven. Deze mineralen heb je nodig om je gereedschap te verbeteren. Met de gevonden mineralen en geld kan je bij de lokale blacksmith je gereedschap verbeteren. Hiermee kan je nog sneller en makkelijker je boerderij runnen en nog meer gewassen planten en oogsten.

In het dorp waar je onder andere een winkel vind om je zaden te kopen en de blacksmith waar je je gereedschap kan verbeteren, kan je met de gehele bevolking vriendjes worden. Sterker nog, met sommige bewoners kan je een relatie beginnen en kan je er zelfs mee trouwen. Elke bewoner heeft zo zijn eigen verhaal binnen het dorp die je kan verkennen door vriendjes met ze te worden. Vrienden worden met de bewoners doe je door regelmatig, of elke dag, met ze te praten en cadeau’s te geven. Tijdens het jaar vinden er ook diverse evenementen plaats in het dorp. Hier kan je vaak leuke prijzen winnen voor op je boerderij of waarmee je je zelf kan verbeteren.

In het dorp vindt je ook een aantal kleine dwergjes waarmee je ook vriendjes kan worden. Deze dwergjes zijn handig voor op je boerderij. Als ze je vriendjes zijn kan je ze vragen om te helpen met alle taken op je boerderij. Daarnaast kan je ook mini games met ze spelen. Hoe vaker je met ze speelt hoe beter zij worden met het helpen op je boerderij. In een latere stadium als je veel werk op je boerderij hebt, zijn deze kleine ventjes enorm handig om te gebruiken.

Verdict

Story of Seasons: Friends of Mineral Town is weer een gezellige en leuke farming game. Het vrolijke anime stijl zorgt ervoor dat de game meerdere doelgroepen kan aanspreken. Begeleid met vrolijke muziekstukken, kan je heerlijk zen werken aan je eigen boerderijtje en vriendjes maken met de lokale bevolking. Als je je boerderij een beetje zat bent, is er nog voldoende om ernaast bij te doen. De grot verkennen, vissen, relaties opbouwen en evenementen bezoeken behoren allemaal tot de mogelijkheden. Train de kleine dwergjes en je kan ze vragen om je hele boerderij te runnen terwijl jij lekker ergens aan een meertje je hengel uitwerpt. Kortom een leuke en gezellige farming game voor heel het gezin.